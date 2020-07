Hjemvendt Skjelbred om trenersituasjonen i RBK: – Vi har vært veldig bortskjemt

Per Ciljan Skjelbred (33) er snart klar for å ikle seg Rosenborg-drakten igjen for første gang på ni år. Siden sist har både han og klubben forandret seg.

– Det kjennes godt å komme hjem igjen og starte livet på nytt, egentlig.

Per Ciljan Skjelbred sitter seg ned med TV 2 på Lerkendal etter en treningsøkt. Midtbanespilleren er straks klar for å tre på seg Rosenborg-drakten for første gang etter at han startet utenlandsdrømmen i Tyskland for ni år siden.

Det har ikke bare vært en drøm. Hyppige leilighet- og barnehagebytter er nå over.

– Å ha en plass man vet man skal være resten av livet er utrolig godt, sier Skjelbred og legger til:

– Jeg har opplevd mye med Hertha og i Hamburg, og det har ikke alltid vært så lett. Vi startet jo familie i Tyskland, alene, og det har vært både oppturer og nedturer. Det var mye følelser i sving da det var ferdig.

Foreløpig har en skade og et stengt overgangsvindu forhindret Skjelbred å redebutere for RBK.

– Jeg vet ikke når jeg er tilbake, men jeg håper at jeg er klar mot Haugesund borte. Jeg gleder meg til å starte igjen. Det har vært en tøff sesong i Tyskland for meg, men så lenge guttene vinner her, er det ikke stress.

– Vi har vært veldig bortskjemte i Trondheim

For Rosenborg har plukket godt med poeng siden Eirik Horneland var ferdig i klubben. Fire seire og to uavgjort er fasiten med Trond Henriksen i sjefsstolen denne sesongen.

– Alt går ikke på skinner nå heller, men det er viktig at vi plukker poeng.

Nå er det bestemt at Henriksen leder trønderne ut sesongen, etter at Åge Hareide takket nei til trenerjobben av hensyn til egen helse.

Selv vil ikke Skjelbred kommentere trenersituasjonen i Rosenborg utover følgende:

– Jeg kom selv fra en sesong med fem trenere. Fotballen er sånn. Det er sjelden at en trener sitter så lenge som klubben, eller spillerne, håper. Det er få Sir Alex Ferguson- og Nils Arne Eggen-typer. Vi har vært veldig bortkjemt, i alle fall i Trondheim.

– Den treneren som kommer inn får gjøre den jobben han skal, og ikke mer enn det, legger 33-åringen til.

– Kan ikke gjøre mer enn jeg kan

Midtbanespilleren forteller om meldinger fra fans og fotballprofiler i Tyskland da han var ferdig i Hertha Berlin. Det var tydelig at nordmannen var verdsatt i Bundesliga.

Skjelbred dro fra Rosenborg med tre seriegull i bagasjen. Nå er ikke klubben så dominerende som den var da han forlot den for ni år siden.

– Føler du at du har et press for å levere for Rosenborg?

– Man har jo selvfølgelig et press, jeg forventer selv at jeg gjør en bra jobb. Jeg kan ikke gjøre mer enn jeg kan, jeg må bare være tro mot meg selv og min spillestil, så får folk bestemme om det er bra nok, sier Skjelbred og er tydelig på hvor han kan bidra med for klubben:

– Erfaring, tempo i spillet, pågangsmot. I tillegg er jeg en lagspiller.

TRIBUNEN: Per Ciljan Skjelbred har fulgt Rosenborg fra tribunen etter han returnerte til Trondheim. Her fra 2-1-seiren mot Sandefjord. Foto: Ole Martin Wold

– Skal kjempe til siste slutt

Rosenborg befinner seg på 4. plass i Eliteserien etter ni runder, ti poeng bak Molde på 2. plass og tolv poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

Å ta igjen de to topplagene, tror Skjelbred kan bli vanskelig, men ikke umulig.

– Altså, alt er jo mulig, men det er mange poeng opp. Så lenge vi spiller for Rosenborg så skal vi kjempe til siste kampen, avslutter midtbanespilleren.

Neste kamp for Rosenborg er mot Haugesund 26. juli, da kanskje med en hjemvendt sønn i startoppstillingen.