Advokatparets våpenvifting sjokkerte USA – nå kan det få konsekvenser for dem

Helt på tampen av juni gikk en video og flere bilder av et ektepars møte med demonstranter i den amerikanske delstaten Missouri viralt.

Hendelsen, som skjedde ved ekteparets villa i byen St. Louis 28. juni, viser den ene av dem vifte med en rifle, mens kona holder en pistol mot demonstrantene. Marsjen forbi villaen deres gikk mot borgermesterens bolig, som ligger et par kvartal unna, og demonstrantene krevde hennes avgang.

– Fingeren på avtrykkeren

Da demonstrantene gikk inn porten til nabolaget, ropte den bevæpnede ektemannen til demonstrantene.

– Kom dere til helvete av eiendommen min, ropte han da, ifølge lokalavisa Riverfront Times.

Paret har tidligere uttalt at de følte seg truet, skriver BBC. Begge to arbeider som advokater, og mener at det var deres rett å forsvare seg på sin egen eiendom.

Ifølge en politirapport har demonstranter fortalt politiet at de helst var bekymret for kona, som ifølge rapporten hadde «fingeren på avtrykkeren, kombinert med en ekstatisk oppførsel». Nå melder lokale myndigheter at ekteparet er siktet for ulovlig våpenbruk.

– Det er ulovlig å vifte med våpen på truende vis mot dem som deltar i en ikke-voldelig demonstrasjon, og selv om situasjonen heldigvis ikke eskalerte til bruk av dødelig makt, er denne typen oppførsel uakseptabelt i St. Louis, uttaler Kim Gardner i påtalemyndigheten.

De to er ikke pågrepet, men vil motta en dato for når de må møte i retten. Ifølge The Washington Post er strafferammen opp til fire år i fengsel, men kan også være langt lavere. Gardner, som ifølge avisa ønsker å redusere antall fengselsinnsatte som soner mindre alvorlige typer kriminalitet, ønsker at de må gjennomgå et rehabliliteringsprogram.

Trump-støtte

Parets advokat, Joel Schwarts, sier han er skuffet over siktelsen.

– Jeg tror fullt og helt at det ikke er blitt gjort en kriminell handling her, sier han.

Mye tyder på at de slipper straff om de til slutt blir dømt for dette, skriver Riverfront Times. I et radiointervju forrige uke uttalte delstatens guvernør Mike Parson at han akter å benåde paret om de blir dømt. Senatoren Josh Hawley synes lite om saken, og har bedt landets justisminister om å åpne en borgerrettighetsetterforskning mot Kim Gardner, advokaten som kom med siktelsen.

Gardner har i en uttalelse også opplyst om at flere demonstranter har blitt siktet de siste ukene, deriblant en mann som slo en motdemonstrant.

Også USAs president Donald Trump har kommet med offentlig støtte til ekteparet, og uttalt at han støtter deres versjon av hva som skjedde, til tross for at videoopptak fra hendelsen viser at det er ektemannen som starter konfrontasjonen.

Ifølge Riverfront Times har ekteparet gjort flere intervjuer i etterkant av hendelsen. I intervjuene har de hevdet at de og kjæledyra deres ville bli drept og huset deres brent ned om de ikke konfronterte demonstrantene. Avisa legger til at ingen av ekteparets naboer reagerte på demonstrasjonene, og at disse husa og deres kjæledyr fortsatt har det fint.