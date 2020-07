Carlsen cruiset til seier: – Jeg følte aldri at jeg var i særlig fare

Magnus Carlsen (29), fra en båt i Middelhavet, vant mot Anish Giri i første runde av netturneringen Legends of Chess.

Magnus Carlsen åpnet turneringen Legends of Chess med 1-3-seier etter fire hurtigsjakkpartier mot Anish Giri mandag kveld.

De to møttes også i finalen i forrige netturnering, Chess Masters, så det var duket for et interessant åpningsparti på turneringen som varer frem til 5. august.

Den startet på solid vis med 3-1-seier mot Giri.

– Det var ikke så verst det her altså. Jeg følte aldri at jeg var i særlig fare. En super følelse å starte turneringen slik, sier Carlsen til TV 2 etter kampen.

Anish Giri 1-3 Magnus Carlsen 1. parti: Giri 0,5-0,5 Carlsen 2. parti: Giri 0-1 Carlsen 3. parti: Giri 0,5-0,5 Carlsen 4. parti: Giri 0-1 Carlsen

– Fremragende spill

Hvert oppgjør i Legends of Chess består av fire hurtigsjakkpartier på 15 minutter der man får ekstratid for hvert trekk.

I første parti åpnet Carlsen med sorte brikker. Stillingen holdt seg jevn partiet ut etter hurtige trekk innledningsvis og endte med remis.

– God start for Magnus med svarte brikker, konkluderte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I andre parti, med hvite brikker, skulle det gå enda bedre for verdenseneren. En rokkade etter trekk 15 satt Carlsen i god posisjon, og han vant det andre partiet.

– For et trekk. En fantastisk oppvisning i harmoni og å få brikkene i gang. Genialt parti av Magnus, utbrøt Hammer i ekstase.

1,5-0,5 i favør Carlsen ble til 2,0-1,0 etter remis i tredje parti. Dermed kunne nordmannen avgjøre kampen med hvite brikke i siste parti. Der var det aldri tvil om at han kom til å vinne kampen, spørsmålet var bare om det skulle bli seier eller remis. Det ble det førstnevnte, og Carlsen vant 3-1.

– En perfekt start på turneringen, sier Hammer om Carlsens prestasjon.

– Fremragende spill av Carlsen, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

På en båt i Middelhavet

Carlsen befinner seg under turneringen på en båt i Middelhavet. Det engasjerte både eksperter og fans.

– Hvis man først skal være på et fremkomstmiddel i fart, så er nok båt godt valg, sier Lahlum.

Det så ut som om Magnus var på dypt vann i åpningen da han brukte over 4 minutter på et trekk, men han reddet seg i land.. #2sjakk — Dagi Dreyer (@Dagi_7) July 21, 2020

Magnus har planer om å cruise inn til seier her, altså! Lykke til! #2sjakk — Morten L. Madsen (@MadsenMorLille) July 21, 2020

Sjakkvidunderet har hatt utfordringer med internettforbindelser i tidligere netturneringer, noe han håper å unngå på sin båt.

Neste kamp for Carlsen er mot Vishy Anand på tirsdag.

Du kan se hele turneringen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo frem til 5. august.