Minst 12.000 nordmenn er i Spania

– Vi bruker selskapet Everbridge som gjennom avtaler med teleselskapene registrer hvor mange norske SIM-kort som er bruk i Spania. Per i dag, 21. juli 2020, er dette snakk om rundt 12.000 stykk, opplyser Helsedirektoratet til TV 2.

Ifølge Helsedirektoratet har de ingen «informasjon om disse SIM-kortene utover dette, hverken hvor de befinner seg i Spania, hvem som eier SIM-kortene er eller når de kom til landet».

Sendt ut SMS-er

Nordmenn i Spania har mottatt en tekstmelding fra Helsedirektoratet.

– Når vi nå velger å sende SMS er det for å gjøre norske turister i Spania oppmerksom på at situasjonen er i ferd med å endre seg, og at det er viktig at de følger med og vurderer sin egen situasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Økt smitte

Mandag var det registrert 4.500 nye smittetilfeller, i over 200 nye utbrudd i landet. Verst har det vært i de nordlige regionene Aragón og Catalonia. Økningen har dermed ført til at Spania nå er over grensen til hvilke krav FHI har satt.

FHIs kriterier for at et land skal være «grønt», er blant annet at landet har færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene.

Mandag varslet FHI at Spania trolig blir rødt fra fredag.

– Det betyr at reisende fra Spania til Norge kan måtte gå i 10 dagers karantene ved hjemkomst når nye reiseråd presenteres fredag, sier overlege i FHI Are Stuwitz Berg i en pressemelding.

Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra iverksettelsestidspunktet førstkommende fredag.