Slik tigger MDG om penger i sommer: – Et lite prøveprosjekt

«Hei! Er du opptatt av klima og miljø?».

Slik startet telefonhenvendelsen fra MDG.

I sommer kan du få en telefon fra partiet. Du må bare bo i en valgkrets hvor MDG har gjort sine beste valg.

– Vi har ringt våre støttespillere og bedt om økonomiske bidrag i flere år. I sommer startet vi et lite prøveprosjekt der vi ringer folk utenfor partiet i de valgkretsene MDG har gjort det best, deriblant i Oslo. Prøveprosjektet er av et begrenset omfang, men til nå har vi stort sett fått positiv respons, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Barka Martins.

«Folkefinansiering»

Vil du unngå å bli oppringt, må du reservere deg mot telefonsalg.

– Vi ringer først og fremst våre egne støttespillere - det vil si medlemmer, givere og frivillige. Prøveprosjektet går ut på å ringe folk som utenfor våre kretser, som ikke har reservert seg mot telefonsalg, opplyser Martins.

Pengene partiet får inn i sommer skal gå til å finansiere valgkampen, hvor MDG har et mål om å få minst ni representanter på Stortinget.

– Grunnen til at vi ber om økonomiske bidrag er at mens andre partier mottar store summer i gaver fra fagforeninger og næringsliv, baserer vi oss primært på folkefinansiering. Midlene som samles inn, går til å drive valgkamp frem mot valget i 2021, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Lan ga mest

I 2018 ga LO Norge syv millioner kroner til Arbeiderpartiet. Oversikten fra partifinansisering.no viser at MDG var det partiet på Stortinget som fikk nest minst støtte.

MDG fikk inn totalt 876.000 kroner. Til sammenlikning fikk Arbeiderpartiet 11.900.000 kroner. Bare KrF fikk mindre med 112.000 kroner.

I valgåret 2019 ga flere av MDGs fremtredende politikere betydelige summer til partiets valgkamp. Lan Marie Berg ga mest med 108.000 kroner. Nestleder Arild Hermstad ga 104.711 kroner.