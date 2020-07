På ett punkt er utskjelte de Gea bedre enn Alisson

TV 2s eksperter står last og brast ved at David de Gea bør være Manchester Uniteds førstekeeper – også neste sesong.

Først var han uheldig da Olivier Giroud satte inn 1-0. Så slapp han inn skuddet Ole Gunnar Solskjær slo fast at han burde reddet hundre av hundre ganger.

Etter FA-cuptapet for Chelsea fikk David de Geas kritikere nok en gang vann på møllen.

– For øyeblikket er han ikke i posisjon til å forsvares, sa Rio Ferdinand.

– Det er på tide å vrake ham. Det fortsetter å skje, sa Alan Shearer.

– Han er ugjenkjennelig, sa Phil Neville.

Bedre på ett punkt

På Premier League-statistikken kommer imidlertid ikke de Gea så verst ut. Seks keepere har holdt nullen flere ganger enn ham, mens fem keepere har høyere redningsprosent blant dem som har spilt ti kamper eller mer.

I snitt har de Gea sluppet inn et mål hvert 93. minutt. Bare tre keepere, Alisson Becker, Éderson og Dean Henderson, har bedre tall å vise til.

På ett punkt er han faktisk bedre enn Alisson: Såkalte «Goals prevented», som man kan si er keepernes «Expected Goals». Statistikken tar bare utgangspunkt i skuddene som faktisk treffer mål. Deretter regner man seg frem til hvor sannsynlig det er at skuddet skal bli reddet. Går det midt i mål, er det enkelt. Går det i krysset, er det vanskelig.

Basert på skuddene han har fått mot seg, er det forventet at de Gea skal slippe inn 34,2 mål denne sesongen, viser tall fra Opta. Spanjolen har sluppet inn 34. Hos Alisson er forventningen 16,5, men han har sluppet inn hakket flere – 18.

– Det forteller for det første at de Gea har spilt en god del mer kamper enn Alisson. Med statistikk kan man gjøre det aller meste, og keeperstatistikken er fortsatt under utvikling. Det skal ikke stoles blindt på, poengterer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, før han fortsetter:

– Men det forteller sannsynligvis at de Gea ikke er så dårlig som mange vil ha det til. Jeg leste en fyr som påpekte at selv om de Gea er mye dårligere enn han var, er han sannsynligvis litt bedre enn en gjennomsnittlig keeper i Premier League. Han har havnet i den situasjonen hvor det blir overfokus når ting går galt, og underfokus når ting går bra.

Men selv om de Gea overgår Alisson akkurat på den statistikken, er det ikke dernest sagt at han er bedre enn Liverpools stjernekeeper.

Det går for eksempel lengre tid mellom hver gang Alisson slipper inn et mål. I tillegg har Alisson bedre redningsprosent, og har holdt nullen flere ganger selv om han har spilt langt færre kamper.

– Skulle jeg ha tatt et valg akkurat nå, hadde jeg tatt Alisson, understreker Thorstvedt.

Under hardt press

Men den tidligere Tottenham-keeperen konstaterer at de Gea er under svært hardt press.

– Han har nå den uheldige posisjonen at én feil alltid kommer på toppen av de andre. For en som har spilt stabilt bra lenge, blir en feil bare glemt og oversett. De Gea må betale enda dyrere, sier Thorstvedt, og understreker at det har vært «mye rart» fra United-målvakten de siste sesongene.

– Når du får et sånt fokus på deg, er det ikke bra. Det ikke å la seg påvirke av det, og denne følelsen av «here we go again» – for de Gea er det nok forvirrende. Det har ikke vært han, og det er nok litt en identitetskrise. For de siste sesongene er det blitt litt han.

Henderson banker på døren

Flere har tatt til orde for at Manchester Uniteds utlånte keeper, Dean Henderson, bør erstatte de Gea neste sesong.

For en knapp måned siden argumenterte Thorstvedt for at de Gea bør forbli Solskjærs førstevalg, og at Henderson bør dra på et nytt utlån. Han har ikke snudd, de siste tabbene til tross.

– Det er enorm forskjell på å spille for Sheffield United og Manchester United. Det er to veldig forskjellige ting. Det du slipper unna med for Sheffield United, slipper man aldri unna med for Manchester United. Det er ikke lenge siden Solskjær sa at de Gea er verdens beste keeper. Har han gått fra å være verdens beste til å bli satt ut av laget på noen uker? Neppe.

Han får støtte av ekspertkollega Petter Myhre.

– Når de har skrevet den kontrakten med de Gea, sier det seg selv at han skal være førstekeeper neste sesong. Man kan ikke ha en andrekeeper på de lønningene der, slår Myhre fast.

– Samtidig er det vanskeligere å stå i mål og takle presset og forventningene i Manchester United enn i Sheffield United. Jeg vil tenke at Dean Henderson har godt av fortsatt å være på utlån og få matching hver eneste serierunde, og at de Gea står for Manchester United. De har i tillegg en meget god andrekeeper i Romero, som de også kan bruke hvis de Gea ikke finner tilbake til storformen igjen, mener han.

