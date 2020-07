Åpner tilsyn mot avdødes fastlege på Askøy

Dette skriver Bergens Tidende.

Det var lørdag en 54 år gammel kvinne og hennes 28 år gamle sønn ble funnet døde på Askøy.

Politiets teori er at det er snkk om drap og selvdrap.

Politiet nå mener å ha et bilde av hvem som drepte hvem.

– Vi har et bilde av det, men det er ikke noe endelig. Ut fra funn på stedet, mener vi å ha et bilde av hendelsesforløpet. Men vi er ikke i mål med våre undersøkelser, så det er for tidlig å konkludere, sier politiadvokat Elisabeth Bru til Bergens Tidende.

Moren ble siste gang sikkert observert onsdag, mens det fortsatt er uklart når sønnen sist ble sett.

Politiet mener at de to hadde vært døde i over et døgn før de ble funnet.

– Så langt er det ikke funnet tegn på innbrudd i boligen, men de kriminaltekniske undersøkelsene er ikke ferdig og politiet utelukker ikke noe som helst. Likevel så er en av våre hovedhypoteser at vi står overfor et drap og et selvdrap, sier Bru.

Politiet ønsker ikke å si noe om aktuelt motiv og vil heller ikke svare på spørsmål om hvorvidt de to ble funnet i samme rom, eller om det er tatt beslag i et mulig drapsvåpen.