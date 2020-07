«Matoma» raser etter hendelse i hjembygda: – Man blir flau

Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som «Matoma», har millioner av avspillinger på Spotify og har jobbet med sangere som Jennifer Lopez og Jason Derulo. For øyeblikket er han blant de 500 artistene i verden som har flest streams på musikktjenesten.

Musikkprodusenten er likevel svært opptatt av hva som skjer i hjembygda, og i et innlegg på Facebook ber han politikere og politi ta grep.

Han tar et oppgjør med det han beskriver som en rånekultur i Åsnes kommune og hjembygda Flisa. Han har publisert en video der ungdom oppfører seg ufint, kjører med åpne dører og skriker ut skjellsord til den forbipasserende.

Se videoen under.

Alle her som er venner med meg på Facebook vet hvor inderlig glad jeg er i bygda mi og engasjementet jeg har til Åsnes... Publisert av Tom Stræte Lagergren Søndag 19. juli 2020

«Horer og kokain»

Artisten begynner innlegget med å understreke hvor glad han er i hjembygda si. Deretter setter han spørsmålstegn ved hvordan kommunen blir styrt og tagger ordfører Kari Heggelund.

«Jeg blir så trist når jeg ser slikt som på videoen. Når broren min sender meg statusrapport på en fredag natt om fyllekjøring, høylytt musikk, kjøring med bildører åpne, roping som «horer og kokain» ut fra bildørene, tenker jeg er det slik det har blitt? Er det slik vi ønsker å ha det?»

Han frykter at denne kulturen vil spre seg, og at politikerne vil klø seg i hodet om en liten stund og lure på hvorfor de lot dette gå så langt.

Ordføreren sier til TV 2 at hun jobber tett med både politi og andre relevante instanser for å sørge for at beboerne i kommunen skal ha det bra, og ikke bli plaget av slik støy.

– Jeg har også satt meg ned og spist pizza med noen ungdom i dette miljøet, for å prøve å finne en løsning. Dette er fin ungdom, og det er viktig at vi ikke skjærer alle over én kam. Det er dessverre noen som ødelegger for mange. Vi kan ikke stigmatisere grupper, og det er opp til politiet å stanse de enkelte som ikke følger lover og regler.

Hun understreker at situasjonen med støy og umoden bilkjøring har blitt forverret etter koronapandemien, fordi ungdommen ikke lenger har de samme fritidstilbudene og dermed tyr til det mange kaller «råning».

– Det har vært et mer konstant trykk og det er flere som har samlet seg etter korona. Når folk ikke får sove om nettene og barn er redde, så må vi gjøre noe med det. Jeg har ikke trua på pekefinger-strategien, men vi må snakke sammen og lage gode løsninger.

Mener respekten har forsvunnet

«Matoma» skriver at han ikke er fremmed for fester eller sammenkomster, men at dette må gjøres innenfor rimelige grenser og at man ikke skal la sin egen moro gå utover andre.

«Jeg har selv vært med på å spille høy musikk og kjørt opp og ned Kaffegata med min første bil en Citröen Xantia. Mye av inspirasjonen til min egen musikk har jeg hentet fra disse tidene i ungdomsårene mine, for vi har alle vært unge. Da det er sagt så har det de siste årene utviklet seg en stygg «råner»-kultur hvor respekt for de eldre, respekt for det lokale og respekt for det kommunale, deriblant myndighetene totalt har forsvunnet. Hvor skal dette lede? Det leder iallfall ikke til en blomstring av bygda.»

29-åringen skriver at han håper noen kan identifisere bilen eller menneskene i den, og deretter opplyse dem om at dette ikke er grei oppførsel.

«Man blir jo ekstremt flau av å komme fra ei bygd som tillater slikt. Motivasjonen til å rose bygda si opp på internasjonale og nasjonale medier, dele ut stipendiat og være ambassadør blir svekket når man opplever slikt; fyllekjøring, «horer og kokain» og desibelnivå som til og med musikkfestivaler ikke tillater. Det blir rett og slett for dumt.»

Matoma og hans management har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Trolig mer bråk

Innlegget til Lagergren ble publisert på søndag. I kommentarfeltet skriver mange at de er enige i at den bilinteresserte ungdommen bråker for mye.

Ordføreren understreker at det er viktig å ta bekymringsmeldingene på alvor, og at mange er plaget av dette.

– Jeg skjønner at Tom er bekymret og frustrert. Han har familiemedlemmer som bor nærme et av de største treffpunktene, og de som bor i de områdene er mye plaget av bråk fra ungdommer. Hvor mye støy man hører avhenger av hvor man bor, og selv om ikke alle er plaget av støy, skal vi ta hensyn til de som er det.

Førstkommende lørdag vil det trolig bli enda mer bilstøy enn vanlig i kommunen, fordi det er opprettet et Facebook-arrangment som heter «Streetmeet Flisa 2020».

Det er forventet at hundrevis vil delta på dette bilarrangementet, og tradisjonelt sett betyr det at det spilles av høy musikk og at alkohol er involvert blant deltakerne.

– Til helgen vil det komme mennesker helt fra Trondheim og Stavanger for å kjøre bil til Flisa og delta på festlighetene rundt «Streetmeet». Det er ikke mulig å stoppe et slikt arrangement, men vi vil gjøre det vi kan for at folk skal ha det fint.