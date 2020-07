Kengurujakten er i gang på Karmøy

Det startes nå jakt på kenguruen, som har vært på rømmen fra en dyrehage på Karmøy i to måneder.

Eieren av Haugaland Zoo forsøker sammen med en veterinær å få skutt bedøvelsespiler på kenguruen, melder NRK.

Kenguruen har den siste tiden blitt et problem for Storesund barnehage på Torvastad på Karmøy.

Mandag møtte TV 2 på rømlingen av en kenguru.

– Litt eksotisk

– Det var litt eksotisk i starten. Han har gått rundt her i et par måneder, men da har han holdt seg utenfor gjerdet, sier Svein Harald Pedersen, bestyrer i Storesund barnehage.

Nå har kenguruen derimot blitt en utfordring for barnehagen etter at den startet å bruke lekeområdet som toalett.

– Bare i dag fjernet vi en halv bærepose med møkk fra den, og fremdeles ligger det mer her, forteller Pedersen.

Truet med pålegg

Mattilsynet har tatt til orde for at Haugaland Zoo må ordne opp i problemet med at kenguruen løper fritt.

– Hvis denne kenguruen ikke blir hentet inn, så vil parken få et pålegg om det med en frist, sa avdelingssjef May Wenche Vestbø i Mattilsynet til TV 2 mandag.

Tirsdag satte dermed Haugaland Zoo i gang med jakt på kenguruen.

Daglig leder av Haugaland Zoo Bent Velde har ikke ønsket å kommentere saken.