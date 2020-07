Sannsynlig at nordmenn må i karantene fra fredag

Mandag kveld opplyste Folkehelseinstituttet at Spania kan risikerer å bli «rødt» mot slutten av denne uken, etter at det har vært en økt smitte i enkelte regioner i landet.

Tirsdag opplyser Helsedirektoratet på sine nettsider om at de sender ut SMS-meldinger til nordmenn i landet, hvor de informere om at det kan bli aktuelt å gjeninnføre karantene.

– Når vi nå velger å sende SMS er det for å gjøre norske turister i Spania oppmerksom på at situasjonen er i ferd med å endre seg, og at det er viktig at de følger med og vurderer sin egen situasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Karanteneplikt fra fredag

Videre sier Nakstad at med dagens smittesituasjonen er det sannsynlig at nordmenn på reise i Spania vil få karanteneplikt fra og med fredag denne uken.

– Når det gjelder spørsmålet om innreisekarantene, er det landenes status, om det er rødt eller grønt, ved innreisetidspunktet til Norge som er avgjørende for om du får ti dagers karantene, sier Nakstad.

Senere endringer i fargen vil altså ikke få tilbakevirkende kraft.

Om Spania blir kategorisert som «rødt», blir avgjort av regjeringen mot slutten av uken.

Stort smitteutbrudd

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Are Stuwitz Berg forklarer at FHI og Det europeiske smitteverninstituttet leverer et tallgrunnlag, og gir en vurdering av smittesituasjonen i hvert land.



Mandag var det registrert 4.500 nye smittetilfeller, i over 200 nye utbrudd i landet. Verst har det vært i de nordlige regionene Aragón og Catalonia. Økningen har dermed ført til at Spania nå er over grensen til hvilke krav FHI har satt.



For kun et par uker siden lettet landet på restriksjonene. Nå har det imidlertid slått hardt tilbake, ettersom landet på ny opplever en virusbølge. I Catalonia har over 160.000 havnet i en ny lockdown.