TV 2 erfarer: Hareide har takket nei til Rosenborg

TV 2 erfarer at Åge Hareide har takket nei til den ledige trenerjobben hos Rosenborg.

RBK har vært på trenerjakt siden 26. juni etter at Eirik Horneland og RBK ble enige om å avslutte samarbeidet.

– Vi kommenterer ikke navn. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe trener, skriver Rosenborgs styreleder Ivar Koteng i en SMS til TV 2.

66 år gamle Åge Hareide på sin side fikk vite 12. juni 2019 at kontrakten hans med Danmark ikke ville bli forlenget. Etter planen skulle han avslutte med fotball-EM i 2020, men koronaviruset sørget for at det ble utsatt.

Dermed ble det ingen mesterskap på Hareide, ettersom kontrakten hans gikk ut i år. 66-åringen ble tidlig dratt opp av hatten som Hornelands etterfølger.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli skrev at Åge Hareide var den opplagte kandidaten til å få skikk på Rosenborg igjen. Men VG meldte at Hareide ikke kunne trene et lag før til høsten, grunnet et nyoperert kne.

Flere trenere har blitt nevnt den siste måneden. Dagsavisen erfarte 1. juli at Trond Sollied og Roar Strand ble klubbens nye trenerduo.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var klar på at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen burde være høyt på RBK-styrets liste.

– Hans Bodø/Glimt spiller akkurat den fotballen Rosenborg-supporterne elsker, og Bodø/Glimt lignet i går kveld (25.06.2020 journ. anm.) langt mer på gode gamle RBK enn det RBK gjorde. Bodø/Glimt har gjort det såpass godt det siste året at de har solgt spillere for titalls millioner, og nå er økonomien så god at de på ingen måte må la Knutsen reise til Lerkendal, sier Mathisen.

Inntil videre fungerer Trond Henriksen som hovedtrener.



Saken oppdateres!