Responsen har ikke latt vente på seg etter at Ford lanserte sin første helelektriske SUV, Mustang Mach-E.

Den venter flere tusen nordmenn i spenning på – før de første overleveringene skjer tidlig neste år.

I 2021 ventes det også at Ford slipper en GT-versjon av den nye Norgesmodellen. Her snakker vi en effekt på 465 hk, mens 0-100 km/t skal gå unna på under fire sekunder.

Ny utgave med 1.419 hk

Denne blir imidlertid en sinke sammenlignet med splitter nye Mustang Mach-E 1400, som Ford har lansert i dag.

Dette er foreløpig en prototype, utviklet for å vise hvor mye krefter en Mustang Mach-E kan levere.

Bilen bygger på et Mustang Mach-E GT-karosseri, men er videreutviklet av Fords Performance-avdeling og RTR. Her er det brukt titusenvis av timer med utvikling, for å vise hva en elektrisk bil kan oppnå av ytelser og prestasjoner.

Som navnet hinter til, leverer bilen en ekstrem kraftpakke. Totalt snakker vi 1.419 hk.

Nye Mustang Mach-E 1400 kjører bokstavelig talt i ring rundt standard-utgaven (GT).

7 elmotorer

– Å sitte bak rattet på denne bilen har totalt endret min oppfatning av hva krefter og dreiemoment er. Opplevelsen er helt umulig å beskrive. Det nærmeste jeg kan sammenligne en kjøretur i den er en tur i en berg- og dalbane, sier grunnlegger av RTR Vehicles, Vaughn Gittin Jr.

Det er ikke så mye familiebil igjen her...

Mustang Mach-E 1400 har hele syv elektriske motorer, fem mer enn Mach-E GT. Tre er koblet til differensialen foran og fire er koblet til den bak, med en enkel drivaksel. Dette gjør at de kan justeres til bruk for alt fra drifting til kjøring i høy hastighet på bane.

– Utfordringen var å kontrollere de ekstreme kreftene som de syv elektriske motorene leverer. Mustang Mach-E 1400 er et eksempel på hva vi kan få til med en elektrisk bil, sier motorsportsdirektør i Ford Performance, Mark Rushbrook.

Både chassis og drivlinje er også satt opp for å kunne se nærmere på hvordan forskjellige oppsett påvirker energiforbruk og ytelse.

Dette inkluderer både muligheten for kjøring med for- og bakhjulstrekk og trekk på alle fire.

Oppsettet for drifting og banekjøring er helt forskjellig. Kreftene kan deles likt mellom for- og bakhjulene, eller bare foran eller bak. Marktrykket (downforce) skal etter planene være mer enn 1.000 kilo i 257 km/t.

Du kan velge mellom trekk på alle fire hjul, bare foran eller ren bakhjulsdrift.

Høyytelses-batteri

Det 56,8 kWh-installerte batteriet består av nikkel-mangan-kobolt-celler som gir ekstremt høye ytelser og høy utladingshastighet. Batterisystemet er også utviklet for å bli avkjølt av en såkalt dielektrisk kjølevæske under lading. Dette reduserer tiden som trengs mellom løpene.

En elektronisk bremsekraftforsterker er integrert for å gjøre det mulig med mange regenerative nedbremsinger, som sammen med ABS og stabilitetskontroll optimaliserer bremsesystemet. Mustang Mach-E 1400 er som løpsbilen Mustang GT4 utstyrt med bremser fra Brembo. Håndbrekket er hydraulisk og integrert med motorstyringen for å kutte effekten til de bakre motorene for å kunne brukes til drifting.

Nye Mustang Mach-E 1400, som snart skal debutere i et NASCAR-løp, brukes også for å teste ut bruken av nye materialer. Panseret er for eksempel lagd av organisk komposittfibermateriale, et lettere alternativ til karbonfiber som resten av bilen er lagd av.

Ford investerer 11,5 milliarder dollar i utviklingen av elektriske kjøretøy. Denne blir neppe satt i produksjon.

Under kan du se hvordan nye Mustang Mach-E 1400 klarer seg sammen med noen gromme klassikere med V8-motor.