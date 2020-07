Lothepus med comeback etter strupekreften - rapper på ny låt

– Ja, jeg ble nå lurt opp i de greiene her, sier Leif Einar «Lothepus» Lothe på telefon fra Vestlandet. Som vanlig i bil med dårlig dekning inn og ut av tunneler.

Det var i 2018 at TV-profilen, artisten og den tidligere «Farmen kjendis»-vinneren fikk påvist strupekreft.

– Jeg var hos legen og sa at jeg hadde vondt i halsen. Han sa at jeg måtte slutte å røyke, men så var jeg hos en annen lege og han sa at jeg skulle rett inn. Så bar det rett på sykehus og der har jeg vært siden, sa han til God kveld Norge.

Etter å ha stumpet røyken og gjennomført 33 strålebehandlinger, ble han i 2019 erklært frisk. Den musikalske karrieren ble derimot lagt på is etter inngrepene på stemmebåndet.

– Jeg har egentlig lagt musikken helt på hylla, jeg har ikke noen god stemme for tiden, sier Lothe, som fortsatt må inn til rutinesjekk.

Uventet comeback

Men så ble Lothe kontaktet av artisten «Ringnes-Ronny». Han har herjet hitlistene i Norge de siste månedene med låter som «Valhalla» og «FREDAG», som til sammen har over 20 millioner avspillinger på Spotify.

Han ville ikke at Lothe skulle synge, men rappe på sin nye låt «Karl Johan», som slippes onsdag.

NY DUO: Lothepus rapper på Ringnes-Ronny sin nyeste låt Karl Johan. Foto: Major M

– Jeg har aldri rappet før, men det var litt tøft. Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg fikk frem noen lyder og det får være godt nok, sier «Lothepus» til God kveld Norge.

– Dette er det første musikalske jeg gjør etter strupekreften. Det går, men du skal ikke regne med noe mer rapping fra meg.

Sammenlignes med Johnny Cash

Ifølge managementet til «Ringnes-Ronny» er låta inspirert av den nye country-hip hop bølgen som har versert på hitlistene med artister som Lil Nas X og DaBaby.

– Her er det riktignok en vestnorsk legende i form av Lothepus som briljerer med sitt rapvers med en røst som kan minne om Johnny Cash sine siste dager, skriver de.

Lothe selv liker låta.

– Ja, jeg synes låta er bra, ellers så hadde jeg aldri giddet. Det var ingen andre cowboyer å velge mellom i Oslo, gliser årets medienavn fra 2017.

Skjuler identiteten

I motsetning til Lothe ønsker ikke «Ringnes-Ronny» oppmerksomhet, og prøver å holde identiteten sin skjult med en bøtte på hodet.

– Jeg tror ikke det er noen fordeler ved å være kjent. For noen er det sikkert veldig kult, men jeg vil ikke det. Det er ikke fordi jeg ikke er stolt av musikken min, men jeg vil ikke være kjendis, har han tidligere sagt til God kveld Norge.

Lothe derimot vet hvem han egentlig er.

– Ja, han er en utrolig grei kar, og flink til å skrive tekst, sier han.

Skulle seile rundt Nordpolen

«Lothepus» hadde egentlig planer om å seile rundt Nordpolen i sommer. Han har kjøpt forskningsfartøyet «Johan Ruud» for 2,4 millioner kroner, og var klar for å seile ut 1. juli. Produksjonsselskapet The Oslo Company skulle være med på reisen for å dokumentere ekspedisjonen.

– Ja-ja, jeg hadde kjøpt båt og alt og var klar for «take-off». Så måtte vi utsette ett år på grunn av den forbanna koronaen. Kommer vi ikke i land noe sted, kan vi ikke lage TV, forklarer Lothe.

Selv har han tapt rundt én million kroner på pandemien.

– Jeg tenker at det går bra, jeg har til salt i grøten. Folk har det verre enn meg, slår han fast.