Audi har en bortimot eventyrlig suksess med sin elektriske SUV, e-tron, her i Norge.

Så langt i år (per. 21.07) er det blitt registrert mer enn 5.800 slike biler i Norge. Den er med det den mest solgte bilmodellen – og det med god margin.

Men Audi har ingen planer om å gi seg der. De kommer nå med en noe mindre variant, nemlig Q4 e-tron.

Dette blir også en viktig bil for Audi. Den skal hente kunder som ikke har samme plassbehov – eller som ikke vil bruke like mye penger på en elbil som dagens store Audi e-tron. Sistnevnte koster fort 700-800.000 kroner. Drar man på med stort batteri og mye utstyr, kan det bli enda dyrere.

Nykommeren skal bli mer folkelig priset.

Nye Audi Q4 e-tron blir å finne i to ulike karosserivarianter.

Liten men snobbete

Q4 skal bygges på MEB-plattformen til VW, får en rekkevidde på opptil rundt 500 kilometer, og skal koste vesentlig mindre enn dagens e-tron.

Noen pris har Audi imidlertid ikke sluppet enda.

Akkurat som storebror kommer også denne i to karosserivarianter: SUV og en mer sportslig Sportback, med coupeaktig taklinje.

Bilen bygger på samme plattform som VW ID3 og Skoda Enyaq, men skal legge seg et godt hakk over disse når det gjelder eleganse, opplevd kvalitet og design. Tanken er rett og slett en mer påkostet og snobbete versjon av de to konsernbrødrene.

God rekkevidde

Som nevnt vil Q4 være en del mindre enn dagens e-tron. Men med en lengde på 4,6 meter, er den likevel ingen småbil. Så lover da også Audi at plassen skal være god. Sportbacken er bare én centimeter lavere enn SUV-varianten, men har noe mindre takhøyde i baksetet og mindre bagasjeplass.

Rekkevidden bil oppgitt til ca. 450 kilometer med firehjulsdrift, men skal kunne øke til ca. 500 kilometer om du velger bakhjulsdrift.

Bilen skal kunne hurtiglades på 125 kW. Det betyr 80 prosent opplading på rundt 30 min.

Slik skal nye, lille Audi e-tron se ut forfra.

I fronten skal bilen få matrise-lykter. Det vil være mulig for kunden å selv velge designuttrykk på disse, da de består av mange lyspunkter som kan tennes i ulike mønstre.

Den spennende Audi-nyheten er ventet å være på markedet om et års tid.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon, data og priser så snart dette blir kjent.

