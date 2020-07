Bruno kan sette Premier League-rekord mot West Ham

Onsdag fra kl. 18.30: Se Manchester United-West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

– Det er en vanskelig oppgave for Manchester United å nå topp fire-plassering denne sesongen. Men jeg tror Bruno Fernandes kan bidra til å styrke sjansene til Manchester United om å komme seg blant topp fire.

Det sa TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg da Manchester United bekreftet Fernandes-overgangen 29. januar i år.

Da hadde de røde djevlene nettopp tapt 0-2 i strake kamper mot Liverpool og Burnley. De hadde seks poeng opp til Chelsea på fjerdeplass, og 14 opp til Leicester på tredje. I Fernandes' første kamp spilte Manchester United 0-0 mot Wolverhampton på Old Trafford.

Deretter har pilen bare pekt i én retning, både for spilleren selv og laget.

– Bruno Fernandes har vært en åpenbaring for Manchester United. Mye handler om at han er veldig, veldig god, men han har også kommet inn og dekket et så åpenbart gapende hull i Manchester United, sier Finstad Berg nå.

Kan sette rekord

På sine tolv første kamper i Premier League har den portugisiske playmakeren scoret sju mål og slått like mange målgivende pasninger. Sammenlignet med andre tilretteleggere, er Fernandes' start historisk god.

Bare Juan Mata, da for Chelsea, har slått sju målgivende pasninger på sine tolv første kamper i Premier League. Når Bruno Fernandes runder en tredjedel av sesongen mot West Ham, kan han få rekorden for seg selv. Ingen spillere har nemlig slått åtte målgivende pasninger eller mer i løpet av sine 13 første kamper.

Det viser tall fra Opta.

Målgivende pasninger etter første tolv Premier League-kamper Spiller Assists Mata, Juan 7 Bruno Fernandes 7 Robben, Arjen 6 Özil, Mesut 6 Asprilla, Faustino 6 Di María, Ángel 6 Ginola, David 6 Sharpe, Lee 6 Tadic, Dusan 6 Routledge, Wayne 6 Kilde: Opta

– Det er lenge siden vi har sett en spiller være et så tydelig svar på akkurat det Manchester United manglet, konstaterer Finstad Berg, og drar parallellen til da Liverpool hentet Alisson Becker og Virgil van Dijk med et halvt års mellomrom:

– Uten å dra sammenligningen for langt, var det åpenbart posisjoner som fikk dem til å bli et bedre fotballag. De trengte så åpenbart en stopper i toppklasse. Van Dijk løftet hele laget. Selv om de er to veldig forskjellige spillere og Manchester United og Liverpool er på ulike nivåer, har han mange av de egenskapene Manchester United manglet.

– En av de beste på veldig lenge

Knapt et halvt år etter signeringen har Manchester United fjerdeplassen i egne hender. Alt de må gjøre er å unngå tap i de to siste kampene mot West Ham og Leicester. TV 2s fotballekspert er spent på fortsettelsen.

– Det blir veldig gøy å se hvordan det laget kan se ut når de får en sesongoppkjøring og kan spille en fullstendig sesong sammen. Spesielt hvis Pogba blir værende, se det samspillet mellom de to, og se når Bruno Fernandes får mer tid med lagkameratene.

– Så langt har han vært en kjempesignering, og en av de beste signeringene på veldig lenge, slår hun fast.