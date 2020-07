Slik vil Båtforbundet stoppe råkjørere og natursvin til sjøs

I dag er det slik at hvis man eier en båt som er større enn 15 meter, er man pliktig til å registrere den i Sjøfartsdirektoratet sitt NOR-register.

Hvis man derimot eier en fritidsbåt mellom syv og femten meter, er det helt frivillig om man vil registrere og merke farkosten.

Det vil Kongelig Norsk Båtforbund ha en endring på.

De mener alle fritidsbåter må registreres ved lov, samt merkes tydelig med ID-skilt, akkurat som biler.

– Man ser at båtene de siste tiårene har blitt stadig større, og det finnes dessverre en del uvøren trafikk på sjøen hvor man kjører fort i trange farvann tett opptil andre båter. Det er nå veldig vanskelig å få identifisert hvem som kjører forbi, og da vil et registreringsnummer være på sin plass, sier regionleder Bjørn Ydse i KNBF Vest.

Regionleder Bjørn Ydse i Kongelig Norsk Båtforbund sier de vet det fins politisk vilje til å innføre lovpålagt merking av båter. Foto: Kåre Breivik / TV2

Miljøproblem

Ydse sier en slik lovpålagt merking også vil få has på et miljøproblem - nemlig båter som av ulike grunner blir dumpet og forlatt i naturen eller til sjøs.

– Det er en del båter som forsvinner, blir stjålet eller hensatt, og når disse ikke er skikkelig merket, er det svært vanskelig å finne eieren, sier han.

Miljødirektoratet og flere medier har i en årrekke omtalt forlatte båter som et miljøproblem. I 2017 etablerte direktoratet en panteordning for gamle båter, der eiere kunne få utbetalt 1000 kroner ved innlevering av båt.

Likevel er det mange som heller velger å la båten seile sin egen sjø eller synke til bunns.

– Hvis man ikke innfører et lovpålagt register med merking, vil disse problemene bare øke i omfang. Vi vet det ikke bare er å trykke på noen knapper og få dette gjort, men vi håper politikerne vil prioritere å sette ned en prosjektgruppe der vi i interesseorganisasjonene kan bidra. Vi vet det finnes politisk vilje, sier Ydse.

Avviser krav

Forslaget til KNBF får imidlertid motstand i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) sier de ikke vil prioritere å innføre et slikt pålegg, fordi det blir ressurskrevende og dyrt.

– Hvis man oppretter et eget register med innmeldingsplikt, pålegger man samfunnsborgerne våre ganske store og nye plikter, og det har kostnader både for den enkelte og staten, sier Almeland.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke vil prioritere å opprette enda et nytt register for merking av fritidsbåter. Foto: Nico Sollie / TV 2

Fornøyd med dagens ordning

Almeland vektlegger at dagens ordning er tilstrekkelig, der man enten kan melde seg inn i NOR-registeret, eller Redningsselskapet sitt småbåtregister.

– Men båtforbundet sier tvungen registrering vil gjøre det lettere å ta råkjørere og finne forlatte båter. Er ikke dette gode argumenter for å innføre dette?

– Vi er absolutt enige med Båtforbundet i at det er en fordel at folk registrerer seg, og vi oppfordrer absolutt folk til å dra nytte av de frivillige ordningene som fungerer. Det å opprette et helt nytt register med de kostnadene og pliktene det medfører, har vi derimot ikke vurdert per i dag, sier han.

Har sett en endring til sjøs

Arnt Krüger (70) har vært lidenskapelig båtmann hele livet.

TV 2 treffer ham i båten hans som ligger til kai i Bergen, og fra førersetet forteller han om flere episoder der han helst skulle hatt mulighet til å identifisere medtrafikantene til sjøs.

Arnt Krüger (70) har levd et helt liv på sjøen. Han sier båtene er større og at folk kjører fortere enn før. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Jeg har jo ligget til kai, og så har det kommet noe stort kjørende forbi som verken tenker på hekksjø eller bølger. Da har det hendt at jeg kaller dem opp over VHF-en og sier «det er en fin båt du har, men du er ikke så god til å kjøre», sier Krüger.

Han sier han har sett en markant endring til sjøs, de siste tiårene.

– Båtene har først og fremst blitt større, sier han.

– Føler du at folk kjører fortere nå enn før?

– Ja, i og med at de går fortere, så gjør de jo det. Da jeg begynte, gikk jo båtene 5-6 knop. Nå går de mye fortere, sier han.

Politiet er positive

Selv har han flere ganger også funnet båter som har blitt forlatt, uten mulighet til å finne eieren.

Særlig av denne grunn, er også Krüger for merking av alle fritidsbåter. Selv er han registrert i Redningsselskapet sitt småbåtregister.

Stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt sier de forholder seg til de føringer som politikerne gir, men sier at de ville vært positive til lovpålagt merking av fritidsbåtene.

Stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt sier de er positive til et lovpålagt småbåtregister. Foto: Thorstein Korsvold

– Vi finner jo av og til eierløse båter, og i den forbindelse kunne det vært enkelt å finne ut hvem båtene tilhører. Særlig i en akutt fase der vi vurderer om vi skal igangsette søk og redning, sier Øyri.

– Hva med å kunne identifisere de som driver råkjøring til sjøs?

– Disse kan være utfordrende å finne uansett, men det er klart at tydelig merking kan gjøre det lettere for politiet å identifisere disse, sier Øyri.

– Dagens løsning fungerer ikke

Ydse i Båtforbundet kjøper ikke Næringsdepartementet sitt argument om at det er nok med dagens to frivillige register.

– Erfaringer viser at dagens løsninger ikke fungerer - det ser vi på antall båter som ikke er registrert. Av bortimot én million båter i det ganske land er det bare rundt 200 000 som er registrert, sier regionlederen, og legger til:

– Hvordan et sentralt småbåtregister skal organiseres og finansieres må være gjenstand for diskusjoner med interesseorganisasjoner og det politiske. En prosjektgruppe med et gitt mandat kan være en fornuftig løsning og start, men uansett bør det være et register i offentlige regi, sier han.