De Gea kritiseres – slik svarer Solskjær før skjebneuken

David de Geas prestasjoner for Manchester United har utløst mange diskusjoner i det siste.

Kritikerne fikk mer vann på mølla i helgen, da spanjolen ikke viste seg som den sikre sisteskansen han tidligere har vært da Manchester United tapte for Chelsea og røyk ut av FA cupen i semifinalen.

Blant de som ikke var nådig i sin evaluering, var Rio Ferdinand.

– Det er virkelig skuffende. Som Manchester United-fan ønsker du å forsvare spillerne dine, men for øyeblikket er han ikke i posisjon til å forsvares, sier Ferdinand i BT Sports studio.

Under tirsdagens pressekonferanse ville naturlig nok journalistene vite Solskjærs tanker om sin førstekeeper. Men kristiansunderen var ordknapp.

– Vi må bare holde sammen, være sterk. Nå har vi to kamper igjen, og vi har gitt oss selv en god sjanse, sier Solskjær.

Solskjær har tidligere forsvart de Gea når han har underprestert. For bare noen uker siden sa Solskjær at spanjolen er den beste keeperen i verden, og at han ikke ville byttet han ut med noen.

Denne tirsdagen var han ikke like interessert i å snakke om de Gea.

– Dette skal ikke bli gjort om til en David de Gea-pressekonferanse. Vi må holde sammen, vi har to kamper igjen som vi fokuserer på. David er mentalt sterk og vet at hans jobb er å levere på trening og så være klar for kamp.

– Vi skjønner at du ikke vil snakke om han, men dette er noe alle andre snakker om?

– Det er din jobb å snakke og skrive om det, så er det min jobb å forberede laget mitt for møtet med West Ham. Vi skal ikke snakke om individer, for ingen i dette laget skal føle at vi legger mer press på dem.

Manchester United har topp fire-skjebnen i egne hender. Solskjærs menn har i skrivende stund like mange poeng som Leicester som innehar fjerdeplassen, men United har én kamp mindre spilt. West Ham er motstander på onsdag, før nettopp Leicester og Manchester United møtes i den siste og avgjørende kampen søndag. Kampene ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo.