Mercedes er godt i gang med en storsatsning på elektriske drivlinjer, både i form av ladbare hybrider og helelektriske modeller.

Den nye SUVen GLE 350de er blant de aller hotteste nyhetene på den ladbare fronten om dagen, med en elektrisk rekkevidde på inntil 99 kilometer.

Nå introduserer selskapet tre nye ladbare biler, under EQ Power-merkevaren. Vi snakker om B-Klasse, CLA Coupé og CLA Shooting Brake – alle i ladbare utgaver og med klasseledende rekkevidde.

Fra 454.900 kroner

De første modellene er forventet til Norge allerede i løpet av høsten, og nå er prisene klare. Nye B250e starter på 454.900 kroner. Her er den elektriske rekkevidden oppgitt til 56-67 kilometer, målt etter WLTP.

Under panseret sitter en 4-sylindret 1,3 liters bensinmotor på 160 hk. Den jobber sammen med en elmotor på 75 kW. Samlet effekt er 218 hk og 450 Nm. Det tar bilen fra 0-100 km/t på 6,8 sekunder.

Oppgitt forbruk ved blandet kjøring er 0,14 liter/mil.

Drivlinjen på nye CLA 250e og CLA 250e Shooting Brake er akkurat den samme, men her er rekkevidden oppgitt til henholdsvis 60-69 kilometer og 58-68 kilometer.

Prisene er 471.900 for CLA Coupé og 486.900 for Shooting Brake-utgaven.

A-klasse kommer som ladbar hybrid

Nye B250e starter på rett over 450.000 kroner.

Lades på 25 minutter

Det vannavkjølte batteriet har en total kapasitet på 15,6 kWt, og er dermed det største i segmentet.

De kompakte EQ Power-modellene kan lades med både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC), der sistnevnte med 24 kW kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent. Fra en ladeboks som leverer 7,4 kW tar det omkring 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

For å optimalisere bagasjeromsplassen er eksosanlegget fullstendig redesignet. Fremfor å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet. Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene.

Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et helt flatt gulv.

Slik ser interiøret ut på nyeste generasjon CLA.

Ulike kjøreprogram

Det nye brukergrensesnittet MBUX er på plass i de nye modellene, med funksjoner som stemmestyring og augmented reality-navigasjon.

Et nytt elektrisk program introduseres og gjør at forbrenningsmotoren kun starter ved kick-down. I dette programmet kan man også styre mengden regenerering via to hendler bak rattet.

Via Dynamic select-bryteren i midtkonsollen har man de tradisjonelle valgene komfort-, ECO- og Sport slik at man kan velge mellom 100 prosent utslippsfri drift, hybriddrift, eller forbrenningsmodus for å spare batteri til bynære strøk.

– For modellene i kompaktklassen med EQ Power er elektrisk kjøreglede og egnethet til hverdagslig bruk viktig. En imponerende elektrisk rekkevidde på inntil 69 km gjør det mulig å tilbakelegge det meste av den daglige kjøringen helt elektrisk, uten at det går på bekostning av bilens øvrige kvaliteter, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen.

Bredden er stor i det ladbare utvalget til Mercedes, med alt fra minstemann A250e til GLE 350de.

