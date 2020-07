Henrik (14) skrev brev til seg selv da Leeds rykket ned: I helgen kunne Henrik (30) endelig åpne det

Henrik Aas var 14 år gammel da favorittklubben Leeds United rykket ned fra Premier League. For å dempe skuffelsen bestemte han seg for å få ned noen ord på et ark. Han satt seg ned på rommet og skrev et brev til seg selv.

Brevet skulle han åpne når Leeds United rykket opp igjen til Premier League. Noe han regnet med skulle ta relativt kort tid.

– Jeg husker ikke nøyaktig hvorfor jeg gjorde det, men det var nok en måte å håndtere skuffelsen på. Jeg tenkte at jeg kom til å åpne brevet året etterpå, eller året etter det igjen. Men det skjedde jo ikke. Tiden gikk og brevet ble litt glemt.

Men da hans forlovede Karoline Borg fant brevet for noen år siden i et flyttelass kom tankene tilbake.

– Jeg fikk beskjed av Karoline om å ta med meg brevet på hyttetur, slik at jeg kunne åpne det nå i helgen. Jeg hadde egentlig tenkt å åpne det i fred og ro, men slik ble det ikke, sier Aas.

Dermed måtte han åpne brevet som han husket minimalt fra foran både venner og forloveden.

– Vi hadde spist middag her på hytten, så åpnet jeg det foran dem utenfor i solen. Jeg begynte å lese, og innså raskt at det var en del ting jeg ikke husket.

Her en del av brevet Henrik Aas skrev til seg selv i 2004. Foto: Privat

Arvet interessen fra faren

Det var på torsdag det ble klart at Leeds United skal spille på øverste nivå neste sesong. Etter 16 års ørkenvandring er den tidligere storklubben tilbake i det gjeveste selskapet.

– Det var en helt ubeskrivelig følelse på torsdag. Jeg kunne nesten ikke tro det var sant.

Leeds-entusiasmen har han hatt med seg hele livet. Faren er svoren Leeds-supporter og da han kom hjem fra England-tur med Leeds-drakt var Henrik solgt.

– Det var min første drakt. En Leeds United-drakt med Eirik Bakke på ryggen. Det har gått i arv. Leeds hadde jo et meget bra lag på starten av 2000-tallet. Pappa tok meg også med på min første Leeds-kamp da jeg var 12 år, da var jeg hvert fall solgt, sier 30-åringen.

– Leeds United til jeg dør

Selv om vennene heiet på lag som Manchester United og Liverpool, var det aldri noe alternativ for Aas å bytte.

– Jeg husker jo fra da jeg var liten og Leeds var et topplag, da var det jo litt fighting. Slik man ser med Liverpool og Manchester United i dag. Men Leeds ble litt glemt med årene, folk begynte å synes synd på dem. Nå føler jeg at folk synes det er kult at man heier på Leeds. Men man bytter ikke lag, det gjør man bare ikke, sier Aas.

I brevet som er adressert til ham selv skriver han blant annet at klokken 16.56,10 var nedrykket et faktum, og at det var en stor tragedie. Han skriver også at han håper de vil rykke opp igjen, og at det ikke blir for lenge til.

– Den dagen de rykker opp igjen skal jeg lese dette brevet og tenke tilbake på denne dagen. Kampen i dag gikk på TV, og det er første gang pappa ikke ser ferdig en Leeds-kamp. Han orket ikke mer, skrev Aas.

Helt til slutt skriver han følgende hilsen til seg selv:

– Jeg sier det igjen. Dette er forferdelig! Jeg håper Leeds United vil se bedre dager enn dette! Leeds til jeg dør.