Etterforsker voldshendelse med øks i Sunnfjord som drapsforsøk

Kvinnen skal ikke være livstruende skadd. Politiet sa tidlig tirsdag morgen at det var gjennomført en aksjon på en privat adresse sammen med helsevesenet og brannvesenet.

– Politiet har kontroll på gjerningsmannen, men har ingen opplysninger om foranledningen, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB tidlig tirsdag morgen.

Den pågrepne er en 19 år gammel mann, ifølge Bergens Tidende. To kvinner i 60-årene ringte natt til tirsdag politiet om voldshendelsen. Den ene kvinnen var angrepet med øks og var bevisst da hun ble fraktet til sykehuset i Førde.

– Vi etterforsker saken som et drapsforsøk i første omgang, sier fungerende tjenestestedsleder Kåre-Jan Hofrenning i Fjaler lensmannsdistrikt BT.

Hofrenning sier at kvinnen har skader i hode og arm, men at hun ikke er livstruende skadd. Motiv og bakgrunn for hendelsen er foreløpig uklart.

