Politiet vet fortsatt ikke hvem som ble funnet omkommet i Harstad

– Vi er ikke kommet nærmere en identifikasjon, men har fått inn et tips om en mulig observasjon i går, forteller politistasjonssjef Morten Hole i Harstad til TV 2.

Kjenner ikke den dødes identitet

Et døgn etter at en kvinne i går formiddag ble funnet omkommet i sjøen i Harstad sentrum, har politiet ikke fått avklart hennes identitet eller hva som har skjedd.

– Vi kan ikke utelukke noe, det kan dreie seg om noe kriminelt like gjerne som et uhell. Den omkomne vil bli obdusert i morgen, og det vil i den forbindelse også bli tatt prøver som vil kunne brukes i forbindelse med en identifikasjon. Vi har ingen savnede i den aktuelle aldersgruppe (40-60 år), verken i Nordland eller i vårt politidistrikt, men er likevel i kontakt med helsemyndighetene, sykehus og institusjoner for å forhøre oss. Den omkomne kvinnen kan om så komme fra Ukraina, sider Hole.

Mulig observasjon i går

Ifølge Harstad-politiet var kvinnen kledt i en mørkeblå jakke, turkis bukse og rosa sko, og de følger i dag opp et tips om en mulig observasjon i Harstad sentrum i går. Den omkomne var heller ikke påført ytre skader.

– Vi henter inn bilder fra overvåkingskameraer i det aktuelle område og håper at det kan hjelpe oss i arbeidet med å finne ut hva som har skjedd. Det vi kan slå fast er at den omkomne ikke har ligget lenge i sjøen, sier politistasjonssjef Morten Hole til TV 2.