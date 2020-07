Bournemouth skal spille Championship: – King trenger og fortjener bedre

Bournemouth må ta den tunge turen ned til Championship. Ekspertene er sikre på at det betyr klubbjakt for Joshua King.

Se sammendrag fra siste Bournemouth-kamp øverst!

Everton-Bournemouth 1-3

Bournemouth vant sin siste kamp for sesongen med 3-1 over Everton søndag, men må allikevel ta turen ned til Championship etter å ha havnet på 18. plass i Premier League.

TV 2s eksperter har liten tro på at klubbens norske stjerne, Joshua King, blir en del av det laget som skal forsøke å skyte dem tilbake etter fem sesonger på øverste nivå.

– I utgangspunktet synes jeg at en spiller som King, som er en av våre beste spillere, er i sin beste alder og har et uttalt mål om å spille Champions League, er for god til å spille i Championship, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det han sannsynligvis vil gjøre, er å dra fra Bournemouth i sommer og gå til en annen Premier League-klubb. Han har ett år igjen av kontrakten, og vil ha relativt gode muligheter for en overgang i sommer, istemmer ekspertkollega Mina Finstad Berg.

Les alt om hvordan den dramatiske sisterunden i bunnen foregikk her.

Ekspertene mener at King kan bli på ett premiss: Dersom han ser tydelige tegn på at Bournemouth kan rykke opp igjen på første forsøk. Hangeland har imidlertid sine tvil.

– Jeg tror den klubben kan raseres litt. Bournemouth har overprestert i mange år nå, og King kan nesten umulig være sikker på at det blir direkte opprykk. Det naturlige er at han ser seg om etter en annen klubb. Det er det ingen tvil om, slår Hangeland fast.

– Blir du overrasket om han blir med ned?

– Ja, det blir jeg. Da blir jeg mest skuffet på hans vegne, fordi han fortjener bedre enn Championship både på landslaget og sine egne vegne. Samtidig er det bare han som vet hva han tenker. Det kan være han føler lojalitet og ansvar for nedrykket og slikt. Det kan være veldig fint, men sportslig trenger og fortjener han bedre, svarer han.

Linket til toppklubber

King har nå spilt fem sesonger på sørkysten i England. Romsås-gutten har vært en av manager Eddie Howes mest betrodde menn, og blitt klubbens mestscorende spiller på øverste nivå. Samtidig er han blitt linket til flere av Englands største klubber.

I januar var han svært nær en drømmeretur til Manchester United, men overgangen gikk i vasken. Ole Gunnar Solskjær endte opp med å hente Odion Ighalo på lån.

Selv har ikke 28-åringen lagt skjul på hva som er ambisjonen: Å spille Champions League. Så spørs det om han kan få realisert drømmen allerede neste sesong.

– Da skal han være litt heldig. Jeg synes King er god nok til å spille for en klubb på øvre halvdel i Premier League, og også en klubb i Champions League. For på toppnivå er han fantastisk. Men det er i praksis å få dette til, da ... det er nok ikke så lett, spekulerer Hangeland.

– Agenten har en jobb å gjøre i ukene og månedene fremover nå, tilføyer han.

– Hva er realistisk for ham?

– Det er vanskelig å si. Han trenger å komme til en klubb hvor han får spille. Alt annet enn det absolutt øverste nivået i England og Europa burde være aktuelt for ham – og aktuelt for den klubben. Når han er skadefri og i slag, er han rett bak toppnivået i Europa blant spissene, synes jeg.

Hangeland utelukker ikke at landslagsspissen kan ende opp i det som i hvert fall før sesongen ble omtalt som et topp seks-lag.

Med unntak av Liverpool og Manchester City.

– Der ville han nok slitt med å få spilletid. Men hos alle andre ville han hatt en fair kjangs til å slå seg inn og spille nok til at en overgang er verdt det, mener den tidligere PL-stopperen.

– Synd at det skjer nå

Overgangsvinduet kan imidlertid komme på et noe dårlig tidspunkt for King, påpeker Finstad Berg. Landslagsspissen har hatt sine skader. I tillegg har han aldri hatt en svakere sesong foran mål i Premier League.

Seks mål på 25 kamper (hvorav halvparten fra straffemerket) er likt med debutsesongen, men hele elleve bak drømmesesongen i 2016/17 og sju færre enn forrige sesong.

– Det er litt synd at nedrykket kom akkurat den sesongen hvor han har hatt en del skader, og ikke har vært i nærheten av det samme måltallet, sier Finstad Berg.

– Jeg tror en av toppklubbene vil være vanskelig. Samtidig er King en anvendelig spiller, og en av styrkene er at han kan brukes i ulike posisjoner offensivt, fortsetter hun.

Hennes tips er en klubb som i hvert fall har ambisjoner om å utfordre på øvre halvdel av tabellen i Premier League.

– Det er fryktelig vanskelig å si en konkret klubb før man vet hvilke klubber som selger spisser i sommer, og hvordan ting ser ut. Det er ganske mange av de klubbene som har spillere i hans posisjon som klarer seg fint hvis de beholder dem. Men hvis de forsvinner, må de plutselig jakte erstattere, påpeker hun.

Tviler på utlandet

Hun ser ikke for seg at Bournemouth-angriperen flytter fra balløya for å jakte på Champions League-drømmen.

– Det vil overraske meg veldig. Han er så godt som engelsk, siden han flyttet til England som veldig ung. Men tenk så kult hvis han hadde prøvd seg i Italia, Spania eller Tyskland. Det kunne vært utrolig moro å se ham i en annen liga, sier Finstad Berg.

Tidligere at hovedpersonen selv sagt følgende om Champions League-ambisjonen:

– Jeg har alltid drømt om å spille i en klubb som spiller i Champions League. Om det skjer nå, eller om et år eller to, det vet jeg ikke. Men jeg har alltid drømt om å spille i Champions League. Hvis det ikke skjer med Bournemouth i fremtiden, så har jeg tro på at jeg kommer til å spille i en klubb som er med i Champions League i fremtiden, svarte King, før han understreket:

– Men når det skjer, det vet jeg ikke.