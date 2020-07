Lasse Kjus om Finn Christian Jagge: – Han var et forbilde for meg

Finn Christian «Finken» Jagge var i en årrekke en av verdens beste alpinister før han la skiene på hylla i 2000.

Den tidligere alpinisten gikk bort onsdag 8. juli etter kort tids sykdom og ble bare 54 år gammel. Ski-Norge var i sjokk. I tillegg etterlater han seg en kone og to barn.

Tirsdag bisettes Jagge fra Nordstrand kirke.

– Han var et forbilde for meg på 80-tallet da jeg kom inn på landslaget. Men først og fremst så vil jeg huske han som en veldig god venn, sier tidligere alpin-stjerne Lasse Kjus.

CUP: Finn Christian Jagge sammen med Laase Kjus etter verdenscupfinalen i alpint i Crans Montana i Sveits i 1992. Jagge ble nummer 3, Kjus nummer 14 i rennet. Foto. Calle Törnström / NTB / Scanpix

«Stupid-G»

Kjus beskriver 80-tallet som en tid da norsk alpin lå nede med brukket rygg. Da Finken kom inn i World Cup og begynte å vise seg internasjonalt, ble han et lyspunkt.

– Jeg var veldig heldig da jeg fikk komme inn på landslaget og oppleve han som person. Det han stod for og den premissleverandøren han var i gruppa. Han stod for den kulturen som norsk alpint fremdeles har greid å bære videre, sier Kjus.

Den tidligere alpin-stjernen beskriver kollegaen som «en kompromissløs skiløper» med glimt i øyet.

– Han var slalåmspesialist og det tok han med humor. Han kalte utforløpere «gode glidere uten hjerne» og Super-G for «Stupid-G». Han var alltid kjapp i replikken og hadde alltid morsomme forklaringer på hvorfor ting var som de var, sier Kjus.

VM: Finn Christian Jagge under alpin VM i Sierra Nevada i Spania i 1996. Foto: Calle Törnström / Scanpix

– Jeg lærte mye

Jagge var i en årrekke en av verdens beste alpinister. Han vant sju verdenscuprenn i slalåm, men det store høydepunktet var OL-gull i disiplinen i Albertville i 1992.

Kjus forteller at Finn Christian Jagge og Ole Kristian Furuseth gikk i tospann da han kom inn på landslaget.

– De viste oss veien og hva som måtte til for å bli blant de beste. De la ned enormt mye trening og var frontfigurer på tidlig 90-tall, sier han og fortsetter:

– Finken var en person som satte en veldig høy standard, og jeg lærte mye av han. Jeg kan heller nesten aldri huske han som sur, så han var en herlig person å være på tur med, sier Kjus.

Han beskriver samholdet de hadde på laget som en alpinfamilie.

– Det ble tette bånd, og det var en fantastisk tid for min del å være på tur med han, sier han.

«Det ingen trodde var mulig»

Skipresident Erik Røste sier at «Finken» fikk legendestatus da han vant OL-gullet i Albertville i 1992, som bare 25 år gammel.

– Ingen norsk alpinist hadde vunnet OL-gull i slalåm på den tiden og ingen trodde det var mulig. Finken ledet med 1,58 sekunder etter én omgang. Det var det ingen som trodde på. Han fikk heltestatus veldig tidlig, sier Røste.

Han forteller at Jagge hadde egenskaper utenom det vanlige.

– Han beskrives som at han var rå fysisk. En stayer som aldri ga opp, uansett hvor vondt han hadde det eller hvor skadet han var. Han sto på, sier skipresidenten.

«Finken» var også en av de originale «Attacking Vikings».

– Jeg skal være forsiktig med å beskrive «The Attacking Vikings», men det handler om at laget alltid skal settes først. At det alltid er en for alle, alle for en. Den kulturen var Finken med å starte. Noen har til og med sagt at han var «The Attacking Viking», sier han.

Akutt sykdom

Etter at Finken la opp som alpinist i 2000 hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget.

DANSET: Finn Christian Jagge og Therese Cleve i aksjon i salsa under TV-programmet Skal vi danse. Foto: Lise Åserud / SCANPIX . Foto: Lise Åserud

Han var dessuten en populær skikkelse etter karrieren gjennom deltakelse i programmer som «Mesternes mester», som han vant i 2011, og «Skal vi danse».

Alpinprofilen gikk bort 8. juli etter akutt sykdom.

I et intervju til Se og Hør, åpnet mor Liv Jagge-Christiansen (77) opp om bortgangen til den tidligere OL-vinneren.

– Vi trodde det gikk riktig vei. Han var hjemme i to dager etter at han ble akutt syk for en måneds tid siden, sa hun til bladet.

Ifølge moren ble Jagge innlagt på sykehus med tarmslyng, og senere skal det ha oppstått komplikasjoner. Tarmslyng er en alvorlig og smertefull tilstand.

Jagge-Christiansen sa til Se og Hør at han kjempet seg gjennom første del av sykdommen, men at han ble verre igjen.

