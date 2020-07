Tour de France-start om fem uker: Nå spøker det for oppladningen

Syklistene Alexander Kristoff (33) og Sven Erik Bystrøm (28) skal begge reise til Spania på mandag, for å delta i rittet Vuelta a Burgos. Det er bare et problem - Spania kan bli et «rødt» land i løpet av uken.

– Etter planen reiser vi ned mandag, men akkurat nå er alt litt usikkert med tanke på smittesituasjonen, sier Alexander Kristoff til TV 2, onsdag morgen.

Vuelta a Burgos er et etapperitt som går over fem dager, fra 28. juli til 1. august. Rittet arrangeres i middelalderbyen Burgos, drøye 150 kilometer sør for Bilbao, nord i Spania.

I skrivende stund er Spania et «grønt» land, men tirsdag advarte FHI, via en pressemelding, at Spania kan bli «rødt», dersom det ikke skjer en endring i smittetallene de nærmeste dagene. Det betyr at reisende i landet vil måtte gå i karantene når de kommer hjem.

Ingen klare svar

Ifølge Sven Erik Bystrøm, følger de situasjonen nøye.

– Vi har tatt det opp med laget, så alle er klar over problemstillignen. Det er ikke tatt noen avgjørelser enda, men vi har forhørt oss om eventuelle unntak. Vi har ikke fått noe klart svar foreløpig, sier Bystrøm til TV 2.

28-åringen er ikke videre optimistisk, i påvente av avklaringen fra helsemyndighetene.

– Det er en stor sjanse for at Spania blir markert rødt, så sånn jeg ser det er det sannsynlig at vi må droppe det. Det spøker for sykkelritt i Spania, sier han.

Kristoff ser foreløpig litt lysere på saken.

– Enn så lenge føler jeg at løpet skal gå. Vi har billetter og er klare. Så enn så lenge er det Burgos som gjelder, men det kan jo skje noe mer, sier han.

Mulighet for ritt i Italia

Vuelta a Burgos er det første store rittet etter koronapausen. Både Kristoff og Bystrøm skal sykle Tour de France om drøye fem uker. Det er vanskelig å si hvordan oppkjøringen til det aller mest prestisjetunge sykkelrittet blir, dersom de går glipp av flere konkurranseritt.

– Det er ganske viktig for meg å gjennomføre Burgos, med tanke på kommende løp. Det er viktig å ha noen løp i beina, sier Kristoff.

Selv er han villig til å gå i karantene for å få sykle, men både Kristoff og Bystrøm lanserer alternative ritt i andre land, som en mulighet.

– På dette tidspunktet blir det bare synsing, men kanskje reiser vi til et annet land som er godkjent. Eller så kan vi også bli hjemme og trene, sier Bystrøm.

Diverse ritt i Italia kan bli løsningen for de to nordmennene, som begge sykler for UAE Team Emirates. I løpet av de neste ukene arrangeres blant annet Milano-Torino og Milano-San Remo, som begge er endagersritt. Italia er markert som «grønt», og de kan derfor dra dit uten å risikere karantene.

– Jeg ønsker virkelig å kjøre løp. Om det blir i Spania eller Italia gjenstår å se, avslutter Kristoff.