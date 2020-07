Klæbo henter inspirasjon fra uventet hold

Uno-X bærer med seg sterke assosiasjoner til sykkelsporten, men i juni inngikk de et samarbeid med langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo. Med det fikk Klæbo en sponsoravtale verdt 25 millioner kroner, ansettelsesforhold med pensjonssparing og et tett samarbeid med Uno-X Norwegian Development Team.

Skal vi tro Klæbo, er det ingen fare for at han går over til sykkelsporten med det første. Han var på plass under Uno-X Tour te Fjells forrige uke, og ble imponert av det han så.

– Jeg ble fascinert da jeg så nedi bakken her hvor fort de sykler. Jeg fant ut at det her definitivt ikke er noe for meg. Jeg sykler litt, men jeg er ikke i nærheten av tøff nok, sier Klæbo til TV 2.

Den 23 år gamle sprintkongen håper han kan lære noe av syklistene i Uno-X.

– Jeg er mest opptatt av at jeg skal få være med og lære av et miljø som er helt annerledes fra det jeg holder på med. De er jo toppidrettsutøvere de også, sier Klæbo.

– Jeg gleder meg til å få et skikkelig innblikk i hvordan det er. Det å få være med her noen dager å se på, kall det norgescup, hvordan det er her, da kan du bare tenke deg hvor stort det blir når det bli ordentlige ritt, fortsetter han.

Trener med rivalen

Det er ikke bare Klæbos nye kolleger som bidrar til fremgang. Tidligere i sommer tok Klæbo med seg franskmann Lucas Chanavat til Sognefjellet for å trene. De to sprinterne er dermed rivaler, kompiser og treningspartnere.

– Han er en spennende utøver, vi snakker godt sammen og har et godt forhold, sier Klæbo om Chanavat.

– Han har mange gode tanker rundt langrenn, måten ting gjøres på i dag og hvordan ting kunne vært gjort. Jeg synes det er spennende å høre på treningsfilosofien deres, måten de trener på er veldig annerledes, sier Klæbo.

Klæbo og Chanavat hadde opprinnelig planlagt flere økter sammen i sommer, men takket være korona ble det med den ene på Sognefjellet.

– Vi snakket egentlig om å finne på noe i juli, men jeg er litt usikker på om jeg skal reise nå. Jeg vil helst gjøre mest mulig ting hjemme og være på den sikre siden. Vi får jo lov til å reise, men vi må fortsatt være veldig nøye på ting, sier Klæbo.

– Begynner å bite litt

Klæbos treningssommer påvirkes likevel minimalt av koronapandemien.

– Sommeren blir ganske lik som den pleier. Jeg pleier å trene bra i tre uker og så har jeg en uke med ferie. Eller, ferie og ferie. Noen dager hvor jeg ikke trener to økter om dagen og ikke fem timer daglig, sier han.

Det blir ikke akkurat en rolig sommerferie på sprintkongen fra Trondheim, men han får likevel presset inn noen rolige dager.

– Det har vært veldig mye trening de siste dagene, så jeg kjenner det begynner å bite litt. Det skal bli godt å bli ferdig med mengdebolken og få lagt seg på sofaen noen dager, avslutter han.