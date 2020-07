– Det er absolutt håp for sommertemperaturer

Det som i juni så ut til å bli en super sommer med sol og blå himmel, tok en brå vending i juli.

– Vi hadde en flott juni, så har vi så langt hatt en begredelig juli. Spesielt med tanke på temperaturer, har juli vært veldig dårlig, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo til TV 2.

Teigen sier det er umulig å spå landsdel for landsdel så langt inn i fremtiden, men at man kan se en tendens i værsystemene som kommer inn over landet i august.

– Jeg har veldig lyst til å gi de svarene som folk ønsker seg. Alle ønsker seg dag etter dag med sol, skyfri himmel og skyhøye temperaturer, men det tror jeg ikke august vil by på, sier meteorologen.

Temperaturøkning

For de som ser seg lei av å gå med jakker og varme klær i midten av juli, har meteorologen likevel en gladmelding.

Teigen viser til at juli har vært usedvanlig kald. Når vi går inn i siste sommermåned, vil temperaturene sannsynligvis stige.

– Det er absolutt håp for at temperaturene i august vil øke og at vi vil få mer normale sommertemperaturer. Juni har vært varm, og juli har vært fryktelig kald, så august vil nok havne et sted mellom de to månedene, sier meteorologen.

– Det vil si at det kan bli over 20 grader på Sør- og Østlandet. Det blir naturligvis varmere i sør enn i nord, men spesifikt hvor det blir varmest er umulig å si, utdyper han.

For at temperaturene skal øke, er man avhengig av at vinden kommer fra riktig sted.

– I juli har det vært mye vestlige og nordlige vinder. I august ser det ut til at vinden kommer fra sør-vest og til tider fra sør, noe som vil gi varmere vær, forklarer Teigen.

Enkeltdager med sol

Selv om temperaturene vil øke, ser det ut til at godværet kun vil vare i noen dager før det igjen skifter til et ustabilt vær.

– Vi får nok ikke lange perioder med supervær. Det vil nok komme noen dager med skikkelig flott vær innimellom. Men at vi får en uke med kun sol og blå himmel over hele landet, skjer nok ikke, forklarer meteorologen.

– Det kan være én dag eller to med sol, så stopper det igjen. Man må heller utnytte de fine dagene man har, for det blir trolig ikke noe sammenhengende fint, sier han.

Mer regn enn normalt

Når solen forsvinner, vil regnet tidvis også melde sin ankomst. Det er ikke mulig å si hvor mye regn som vil komme, men noen helt tørr august blir det ikke.

– Sånn det ser ut nå, blir det ustabilt med mye regn og vind. August er også en typisk måned for tordenvær, så det kan vi også forvente oss. At august blir tørrere enn normalt, er det lite som tyder på, sier Teigen.

– Prognosene tilsier at det vil komme nedbør som ligger et sted mellom normalen og mye regn for august, utdyper han.

Juni i Norge endte 3,2 grader over normaltemperaturen, og ble dermed den nest varmeste noensinne. På Østlandet og i Midt-Norge har det aldri vært registrert så høye temperaturer i juni som i år.

Det ser altså ut til at juni blir vinneren blant sommermånedene i år.