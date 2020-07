Norsk selskap med gigantavtale med Ebay

Schibsted-kontrollerte Adevinta kjøper Ebays rubrikkvirksomhet for 9,2 milliarder dollar i kontanter og aksjer. Det tilsvarer rundt 84,7 milliarder norske kroner. Det melder Dagens Næringsliv.

Avtalen innebærer at Ebay får 2,5 milliarder dollar i kontanter og 540 millioner Adevinta-aksjer.

Som et ledd i avtalen kjøper Schibsted opp rubrikkvirksomhetene DBA.dk og Bilbasen.dk i Danmark. Etter oppkjøpet går Schibsteds eierandel i Adevinta fra 59 prosent til 33 prosent.

– Fornøyd

FAKTA: Adevinta Adevinta ble dannet da mediekonsernet Schibsted skilte ut den internasjonale rubrikkvirksomheten utenfor Norden.

Selskapet ble notert på Oslo Børs i april 2019 og var da den største børsnoteringen siden Telenor. Schibsted er den største eieren.

Adevinta har digitale markedsplasser i 16 land. Til sammen har selskapet 36 produkter og markedsplasser med 1,5 milliarder månedlige sidevisninger. Dette omfatter blant annet franske Leboncoin og spanske Milanuncious. Selskapet eier også halvparten av den store tjenesten OLX i Brasil, samt tjenester i land som Mexico, Chile, Hviterussland, Colombia, Den dominikanske republikk, Marokko og Tunisia.

Adevinta skal ha brukt helgen på å lande avtalen. Selskapet hadde børspause mandag, og varslet da at de var i samtaler om å overta Ebays rubikkannonse-del.

Klokken 09.40 ble børspausen opphevet, og aksjen stiger mer enn 30 prosent. Schibsted stiger rundt 20 prosent, etter at også den aksjen har hatt børspause siden mandag morgen.



– Vi er veldig fornøyd med å ha kommet fram til en avtale med Adevinta. Det fører to flotte selskaper sammen, sier Jamie Iannone, administrerende direktør i Ebay, i en pressemelding.

Mandag kveld meldte nyhetsbyrået Reuters at Adevinta hadde vunnet budrunden og siterte to ikke navngitte kilder med kjennskap til saken. Tirsdag morgen la Adevinta ut en pressemelding på sine nettsider der de bekrefter at avtalen er klar.

Internasjonalt

Adevinta har digitale markedsplasser i 15 land i Europa, Latin-Amerika og Nord-Afrika. Til sammen har selskapet 36 produkter og markedsplasser med 1,5 milliarder månedlige sidevisninger.

– Jeg er veldig glad i dag. Denne avtalen gir oss en stor internasjonal rekkevidde, og åpner nye markeder for oss, sier Adevinta-topp Rolv Erik Ryssdal.

– Med oppkjøpet av Ebay Classifieds Group blir Adevinta det største rubrikkselskapet på nett i hele verden, med en unik portefølje av ledende markedsmerkevarer. Vi mener at kombinasjonen av de to selskapene med deres virksomheter skaper en av de mest spennende reisene i rubrikkannonsenes historie, sier han.

Rubrikkannonsevirksomheten til Ebay omsatte for 248 millioner dollar i første kvartal i år, og tilbyr annonser i over 1.000 byer verden over.

Dansk oppkjøp

Som et ledd i avtalen kjøper Schibsted opp rubrikkvirksomhetene DBA.dk og Bilbasen.dk i Danmark.

– Vi har sett på Danmark i en tid, og det å ta over bilbasen.dk og DBA.dk er en unik mulighet for Schibsted for å få tilgang til dette digitalt avansert og attraktive markedet for rubrikkannonser på nett, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i en pressemelding.

Etter oppkjøpet går Schibsteds eierandel i Adevinta fra 59 prosent til 33 prosent.

I avtalen verdsettes den danske delen av Ebays rubrikkvirksomhet til 330 millioner dollar, tilsvarende litt over 3 milliarder kroner.

(NTB / TV 2)