Dag har Norges minste bobil

Flere og flere nordmenn har realisert drømmen om en egen bobil de siste årene. Sommeren i år har det vært ekstra stor pågang.

Dag Fransson fra Bærum utenfor Oslo, har også skaffet seg ny bobil. Og den skiller seg greit ut fra de andre, for å si det pent.

Det ble ikke kjøpt inn et "dråg" av en 10-meters bil, med italiensk-inspirert skinninteriør, treverk fra sjeldne tresorter og soveplass til en helt familie.

– Jeg tok saken i egne hender, og bygde min bobil selv, forklarer 56-åringen. Han jobber til daglig som pianostemmer. Som yrkesvalget avslører, er nettopp musikk en viktig del av livet til bæringen.

Som plommen i egget – bokstavelig talt

Utgangspunktet for bobilen er en knøttliten VW Up!, med bensinmotor. 2014-modellen måler på "sokkelesten" 3,6 meter i lengden. Den er 1,6 meter bred og har en høyde på snaut halvannen meter. Ikke akkurat det folk fleste tenker på som et "bobil-emne".

Men Dag har erfaring med å lage bobiler med et utradisjonelt utgangspunkt.

Det er ikke noe problem å rigge seg til i bobilen, selv om den måler bare 3,6 meter i lengden. Foto: Privat.

– Jeg har hatt flere varebiler som har blitt bygget om til campere. Sist var en VW Caddy Maxi. Den er svært egnet. Men den begynte å bli dyr å holde i drift. Derfor fant jeg ut at en småbil ville være rimelig – og en grei utfordring å bygge om. Så da ble det altså VW Up.

Når Dag er rundt på ulike arrangementer, kan det være folksomt og mye som skjer. Da er det veldig godt å ha med et lite "hjem på hjul", hvor han kan trekke for gardinene, koke en kopp kaffe og bare være for seg selv en liten stund. Skal man levere, må man også ha et fristed for å puste ut. Det er tanken bak den lille campingbilen.

– Dessuten var det både og gøy og utfordrende å finne nye og smarte løsninger for å få microbobilen til å fungere best mulig, forteller han.

Dag forsikrer at han har det som plommen i egget – bokstavelig talt – i den lille vite bobilen sin.

Dag Fransson og gitaren er klare for nye eventyr i den lille bobilen. Foto: Privat.

– He, he ... Ja, absolutt! Det er jo bare meg og gitaren som er på tur, så da holder den akkurat.

Taktelt kan bli en ekstra stor slager i sommer

Billig å bygge

Det tok et par lange dager å bygge innredningen i Up!-en. Ikke så mye snekring – mest tenking, masse beregninger og ikke minst vatring. Det er ikke mange rette vinkler i en bil, så det er en rekke detaljer å tenke på under byggingen.

– Baksetet og passasjersetet foran er tatt ut. Man har jo gjerne med seg litt på tur. Selv om jeg tror jeg er flink til å pakke, har den største utfordringen vært å få bagasjen stuet bort. Det å finne de smarte, praktiske løsningene er noe av det som har trigget meg underveis.

Siden Dag har gjort alt selv, og vært flink å gjenbruke, har ikke ombyggingen kostet stort.

– Nei. Kostnaden er faktisk null. Alt er bygget ut av noen gamle lagerhyller, sengeribber og noen finerplater jeg hadde liggende. Alt ned til hver minste skrue er tatt fra garasjen. Ingenting er kjøpt inn, kan han fortelle.



– Jeg vurderer å anskaffe et lite solcellepanel for å få strøm. Men de fleste turene mine er på to-tre dager, og da holder det egentlig slik det er nå. Jeg ser heller an behovet etter hvert som jeg får brukt den mer.

9 av 10 irriterer seg i trafikken – se hvorfor

"Small living" også hjemme

Men VW Up!-en er ikke det eneste stedet hvor Dag praktiserer "small living", forstår vi.

– Nei da, det gjør jeg hjemme også. Jeg tror jeg var en av de første i Norge som begynte å leie ut eneboligen min på Airbnb. Det var sosialt og interessant og jeg kom i kontakt med masse forskjellige mennesker. Etterhvert tok det litt av. Enden på den visa var at jeg måtte innrede en hybel til meg selv i garasjen, på 14 kvadrat. Der bor jeg det meste av tiden. Så jeg er vant til små forhold, sier han og flirer litt av sine egne litt sprø påfunn.

Men det ligger også noe mer og alvorlig bak.

– Ja, det er noe med alle tingene vi moderne mennesker omgir oss med. Har vi for mye, er det vi som tjener tingene våre. Og ikke motsatt. Jeg kvittet meg med alle ting jeg ikke trengte og beholdt kun hva som er til glede og nytte. Dermed trengte jeg ikke lenger så mye plass å bo på. Så begynte jeg å leie ut huset, og senere også bilen på Nabobil.no.

– Med disse konseptene føler jeg at jeg nå har tatt tilbake kontrollen over tingene mine. Det føles både riktig og godt, og gjør at jeg kan senke skuldrene litt i en ellers hektisk hverdag.

Perfekt bruktbil for årets Norges-ferie

Nei – den er virkelig ikke stor, VW Up-en som Dag har som bobil. Foto fra Høydalsmo Bobilcamping.

Masse smil og tommel opp

Men tilbake til bobilen. Den vekkere stor oppmerksomhet over alt hvor han kommer med den.

– Min erfaring så langt, er at denne bilen skaffer meg nye bekjentskaper. På min forrige tur, ble bilen offisielt kåret til Norges minste bobil på Facebooksiden til Høydalsmo Bobilcamping. Det skjedde omtrent fem minutter etter ankomst. Sånt er jo litt gøy!

– Det er store smil, tommel opp, "inspeksjon" og mobilbilder. Alle vil se. Det er ingen tvil om at det er en sosial bil det er snakk om her.

Bilen er nybygd av året og har ikke vært på så mange turene enda. Men det blir nok flere.

– Ja, jeg tenker litt på en tur til Sørlandet og kanskje til Finnskogen litt senere i sommer.

Les også: Norgesferie? Mye bedre enn dette blir det ikke

Video: Se video av hvordan Dag har bygget bobilen sin her