Fotballryktene: Kan gå mot sjokkovergang for United-flopp

Alexis Sánchez fikk aldri virkelig flyt i Manchester United-drakten og har vært på lån i Inter Milan det siste året. Nå melder chilenske La Cuarta, via Sportwitness, at 31-åringen kan være på vei til Manchester City. Chileneren spilte under City-manager Pep Guardiola da de begge var i Barcelona. Det skal allerede ha funnet sted samtaler mellom Manchester City og apparatet rundt Sanchez.

Manchester City skal også være nære ved å signere forsvarspiller Nathan Aké fra Bournemouth, det skriver The Guardian. 25-åringen har vært linket til Manchester United og til sin tidligere klubb Chelsea. Aké har to år igjen av kontrakten i Bournemouth og vil koste Manchester City 35 millioner pund.

Mesut Özil har takket nei til et tilbud fra tyrkiske Fenerbahce. Det melder BBC via Bild. Men Özil kan likevel være på vei til tyrkiske Süper Lig, ifølge nettstedet 90min. Ferske ligamestre Istanbul Basaksehir er interessert i Arsenal-spilleren, noe som kan virke som et naturlig valg for Özil. Basaksehir skal nemlig være favorittklubben til Tyrkias president Recep Erdoğan, som var forlover i Özils bryllup.

West Hams kaptein Mark Noble må kunne kalles en klubblegende. 33-åringen har spilt i klubben hele sin karrière, men nå kan det snart være over. Ifølge Football Insider går Nobles kontrakt ut sommeren 2021, og klubben har ingen planer om å forlenge med kapteinen.

Ifølge 90min er Tottenham fast bestemt på å sikre seg 23 år gamle Kim Min-jae fra klubben Beijing Guoan. Tottenham har allerede lagt inn, og fått avslag på, to bud. De vil likevel fortsette forsøkene på å hente spilleren som bli kalt «den sør-koreanske Virgil van Dijk».

Chelsea og Kai Havertz skal være nærmere en avtale enn noengang, melder The Guardian. Chelsea og Bayer Leverkusen har enda ikke nådd enighet rundt overgangssummen, men de skal ha blitt enige om personlige vilkår rundt en femårskontrakt for Havertz. Det forventes en bekreftelse fra klubbene i løpet av de nærmeste dagene.