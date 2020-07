Tidligere stortalent dømt til fem års fengsel

Historien om Rúben Semedo (26) kunne vært en lykkelig historie om et talent utenom det vanlige, som tok fotballen med storm. Det så lenge ut til å bli slik også, for etter å ha slått gjennom i Cristiano Ronaldos gamle klubb, Sporting CP, kom interessen fra europeiske storklubber.

Spanske Villarreal la 150 millioner kroner på bordet og midtstopperen tok et nytt steg i karrièren. Det som skulle bli det nye kapittelet i den unge portugiserens liv tok raskt en annen retning.

Kun tre måneder etter å ha debutert for Villarreal ble Semedo pågrepet av politiet. Mens han hadde fri fra klubben, grunnet skader ble han arrestert for å ha truet to personer med pistol. I januar 2018 ble han siktet for hendelsen.

Men Semedo var ikke ferdig med kriminaliteten. Kun én måned senere havnet han nok engang i trøbbel. Denne gangen var det verre.

Sammen med to kompiser bandt de fast en mann hjemme hos Semedo, før de mishandlet han. Etterpå dro de hjem til mannen og ranet ham. Denne gang inneholdt tiltalen drapsforsøk, trusler, vold, ran, frihetsberøvelse og ulovlig våpenbesittelse.

Midtstopperen ble satt i varetekt. Der satt han i fem måneder, før han betalte 330.000 kroner i kausjon.

Ny start i Hellas

Villarreal hadde fått nok og sendte portugiseren på utlån til Huesca. Etter dette ble det et utlån til den portugisiske klubben Rio Ave, men i 2019 kom det et bud på Semedo.

Omar Elabdellaouis klubb Olympiakos punget ut 45 millioner kroner for midtstopperen. Han signerte for fire år.

– Livet i Hellas er veldig fredfullt, jeg er fornøyd nå. Klubben har hjulpet meg med å overkomme mine personlige problemer. Jeg kommer til å gi dem 100 prosent tilbake, sa Semedo til Marca etter overgangen.

Det hele så ut til å bli en suksess. I juni ble Semedo seriemester med den greske storklubben, men i forrige uke kom det dårlige nyheter.

Fredag kom nemlig dommen for de kriminelle hendelsene han begikk i Spania.

Semedo ble dømt for flere hendelser. Den mest alvorlige drapsforsøk. Ifølge flere spanske medier ble 26-åringen dømt til fem års betinget fengsel, samt utestengelse fra Spania i åtte år.