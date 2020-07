Wolves' Europa-drøm lever - håpet ute for Berge og Sheffield United

Wolverhampton 2-0 Crystal Palace

Se 1-0-målet øverst!

Kampen om spill i Europa neste sesong tetter seg til. Med Sheffield Uniteds tap mot Everton og Wolves' seier over Crystal Palace mandag kan ikke The Blades lenger kvalifisere seg for neste sesongs Europa League.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland sier det var liten tvil om at poengene skulle bli værende på Molineux mandag kveld.

– En fullt fortjent 2-0-seier, konkluderte han etter sluttsignalet.

– Vi kontrollerte kampen og jeg synes vi fortjente seieren etter hva vi leverte på banen. Vi tar kamp for kamp og sikter oss inn mot kampen mot Chelsea, sa Joao Moutinho overfor engelsk TV etter kampen.

Wolverhampton beholder sin 6. plass på tabellen, ett poeng foran Tottenham på 7. plass. Å være Englands syvende beste lag kan også holde til spill i Europa League neste sesong, skulle Chelsea slå Arsenal i FA-cup-finalen.

Vingbackene leverte

En sjansefattig førsteomgang avsluttet med nettsus for ulvene fra Midlands. Joao Moutinho fant Matt Doherty med en utsøkt pasning. Vingbacken kom susende inn i Palaca-boksen fra sin høyreside og la inn til Daniel Podence som nikket Wolves i ledelse med mindre enn fem minutter til pause.

Etter hvilen fortsatte vingbackshowet på Molineux. Adama Traoré, denne gang ving, herjet langs høyresiden i kjent stil og la inn til Raul Jimenez. Spissens sleivete avslutning endte i beina til vingback Jonny Otto som vartet opp med en sterk prestasjon til 2-0. Spanjolen vendte seg på femøringen og banket ballen kontant i lengste.

Se Jonnys 2-0-scoring her:

Én målgivende og én scoring var leveransen fra vingbackene, og flere mål ble det ikke. Det betyr at Wolverhampton spiller for å sikre Europa League-spill på Stamford Bridge på søndag.

– Det blir en tøff kamp mot et bra lag og en bra trener. Vi må prøve å spille vårt spill og vinne, sier Moutinho om utfordringen som venter i London.

Crystal Palace har med tapet også tapt sine syv siste kamper i Premier League.

Tottenham er avhengig av at Wolves ikke vinner den kampen for å ta 6. plassen fra dem, mens Arsenal kan gå forbi ulvene på målforskjell, skulle de oransje og Spurs tape begge sine kamper.

Ulvene har også mulighet til å kvalifisere seg til Champions League gjennom å vinne denne sesongens Europa League.