Isak (17) har signert proffkontrakt med Tottenham

– Jeg er veldig begeistret at jeg nå har signert min første proffkontrakt med Spurs. En stor takk til familien min, vennene mine og alle som har vært der for meg, skriver målvakten på sin Instagram-profil mandag kveld.

Solberg dro fra Bryne FK til Tottenham i mai 2019, og ble i fjor sommerens første signering for Premier League-klubben.

Han kommer fra Voss, og har tidligere vært innom Tromsø. Han fikk sin seniordebut i 3. divisjon allerede som 14-åring.

190 cm høye Solberg ble oppdaget på landslagssamling med G15 i 2018. Siden har han vært på flere treningsopphold med Tottenham i London.

17-åringen har aldersbestemte landskamper for Norge.

Han har til nå vært en del av Tottenhams akademi og har spilt for U18-laget. Det skal ha vært planen at han etter hvert skulle gå over til proffkontrakt etter hvert, og når han nå gjør det, blir også de økonomiske betingelsene bedre.