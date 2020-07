Stjørdals-Blink rystet LSK

Nyopprykkede Stjørdals-Blink viste ingen respekt og slo Lillestrøm 1-0 på Åråsen mandag.

Det virket som at Lillestrøm hadde bestemt seg for å ta styringen fra start mot Stjørdals-Blink, men det var Mats Lillebo som ble kampens eneste målscorer etter å ha kommet alene med keeper like etter halvtimen.

Til tross for flere store muligheter det siste kvarteret ble det seier til trønderne og sesongens første tap for Lillestrøm.

Etter mandagens oppgjør har Stjørdals-Blink seks poeng. Lillestrøm blir værende på sju poeng.

I neste runde skal Lillestrøm møte Åsane, og Stjørdals-Blink møter Strømmen.

Nessø scoret hattrick for Raufoss

Øygarden lå under 3-4, men klarte 4-4 mot Raufoss etter en sen utligning i 1. divisjon i fotball for menn.

Øygarden tok ledelsen ved Martin Hoel Andersen før det første minuttet var spilt, men Kristoffer Nessø utlignet for Raufoss etter 17 minutter. Aune Selland Heggebø ga Øygarden ledelsen på nytt etter 28 minutters spill. 18-åringen har scoret tre seriemål denne sesongen. Ved pause var stillingen 2-1 til Øygarden.

Etter 58 minutter fikk Øygarden straffespark, og Hoel Andersen satte inn 3-1-målet. Etter 78 minutters spill reduserte Raufoss ved innbytter Gard Simenstad, og fire minutter senere scoret Nessø. Raufoss-angriperen gjorde hattrick fem minutter før slutt, men rett etterpå utlignet innbytter Sander Marthinussen for Øygarden.

Raufoss har ikke vunnet noen kamper så langt i år.

Jerv kunne derimot juble for 3-2-seier over HamKam, der Michael Baidoo ble kveldens helt med scoring seks minutter på overtid.

Grorud gikk på sitt andre tap for sesongen med 0-1 for Kongsvinger, mens Sandnes Ulf vant 2-0 over Sogndal. Åsane tok sesongens andre trepoenger etter 3-0 over Strømmen, mens det ble poengdeling i 1-1-kampen mellom Ull/Kisa og KFUM Oslo.