Gulbrandsen tok historisk gull etter tøff periode i Tyrkia - dette sier han om fremtiden

– Klart det var stas!

På telefon fra Tyrkia forteller Fredrik Gulbrandsen TV 2 om en avmålt feiring av nok et seriegull.

Denne gangen ble et seriegull feiret med Robinho, Demba Ba og resten av stjernegalleriet til Istanbul Başakşehir i en leilighet.

– Det er mange store stjerner her. I starten var det så klart spesielt, men så slutter man å tenke over det. De er ålreite folk og bra spillere som jeg kan lære av. Det er ikke tilfeldig at de har hatt den karrieren de har hatt, sier spissen.

Karrieren til den norske spissen er heller ikke dårlig. For den norske spissen var Süper Lig-triumfen hans fjerde seriegull i karrieren, etter å ha vunnet ett seriegull med Molde og to ganger med Red Bull Salzburg.

Tross seriegull, og at han spiller på lag med store stjerner, har ikke alt gått på skinner for Gulbrandsen de siste månedene.

– Har mer å bevise

Før en skade i desember var Lillestrøm-gutten nærmest fast på laget, dog som venstreving og ikke i sin foretrukne spissposisjon. Etter skaden og fotballavbrekket som følge av koronaviruset, har det blitt mindre spilletid for nordmannen.

På de 25 seriekampene han har spilt, har han kun startet åtte av dem.

– Spesielt etter koronaen har jeg ikke vært like involvert som ønsket. Jeg har spilt over 30 kamper i år, så det er ok, men skulle ønske at jeg kunne bidratt mer enn jeg gjorde mot slutten.

Den tidligere Molde- og Lillestrøm-spissen stresser likevel ikke og sier han har funnet seg til rette i den tyrkiske storbyen.

– Jeg har ikke vært på mitt beste ennå. Jeg har mer å bevise her. Så lenge det ikke dukker opp noe eller at Başakşehir ikke vil ha meg, er planen å bli værende. Jeg trives veldig godt både på laget og i byen.

LAGKAMERAT: Tidligere Real Madrid-, Manchester City- og AC Milan-spiller Robinho (t.v.) er lagkamerat med Gulbrandsen i Tyrkia. Foto: Daniel Goetzhaber / BILDBYRÅN

– Konkurrentene er jo Robinho og Elia, liksom... Jeg må tenke litt på det også, for det er ikke smågutter man konkurrenter mot, akkurat, sier han.

Med andre ord, det er ikke en helt vanlig fotballklubb spissen spiller for. Klubbens stadion ble finansiert av Tyrkias kontroversielle president Recep Tayyip Erdoğan, og laget har lite fans da de konkurrerer mot Besiktas, Fenerbache og Galatasaray om supporterne i byen.

– Har vært tøft

I tillegg til mangel på spilletid etter koronapausen, var også selve avbrekket utfordrende for Gulbrandsen og familien.

– Jeg må innrømme at det har vært tøft, spesielt for forloveden min. Heldigvis har vi hatt Martin Linnes og familien hans her, så det hjalp. Forloveden min og Linnes sin dame er gode venner. Men det var tøft for hun å være så langt vekke fra venner og familie, sier spissen.

Hun er nå tilbake i Norge, mens Gulbrandsen er igjen i Tyrkia for å fullføre sesongen.

Kan møte Solskjær og United

Neste mål for Gulbrandsen og Istanbul-klubben er å komme seg så langt som mulig i Europa League. Fra første kamp i åttedelsfinalen leder de 1-0 mot Ståle Solbakkens FC København.

Gulbrandsen har startet seks av ni kamper i turneringen denne sesongen og ser frem til returoppgjøret i Parken.

– En tøff bortematch, men vi drar dit med et godt utgangspunkt. Målet vårt er jo å vise og komme til sluttspillet i Tyskland.

GAMLESJEFEN: Fredrik Gulbrandsen og Ole Gunnar Solskjær jobbet sammen i Molde. Nå kan de møtes i Europa League med sine nåværende klubber. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Der møter de i så fall Manchester United, med mindre LASK Linz gjør det helt sensasjonelle og snur 0-5-tapet i returkampen på Old Trafford.

– Det hadde vært veldig gøy det å møte Ole Gunnar igjen, og et United som er i fantastisk god form om dagen. Ole Gunnar har betydd mye for min karrière, og jeg unner ham alt godt. Skulle vi slå København, så blir det en morsom test for oss. Jeg føler at vi har et sterkt nok lag til å klare det.

– Det som er positivt er jo at det eventuelt kun blir én kamp mot United. Det gjør sjansene våre større, men de er jo så klart soleklare favoritter, avslutter spissen.