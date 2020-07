– Jeg ble møtt av en lukt av brent plast

En mor er siktet for drap på sine to barn, som begge var under ti år, i etterkant av at nødetatene rykket ut til et borettslag i Lørenskog søndag. Brannvesenet fortalte mandag at det var sterke inntrykk som møtte dem på stedet.

Kvinnen i 30-årene er ikke avhørt, og ligger på sykehus med kritiske skader. Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt sier at de betegner saken som en familietragedie.

Barnas far, som er norsk stasborger og av utenlandsk bakgrunn, kom selv til åstedet søndag kveld. Han ble da tatt hånd om av politiet og siktet i saken.

Politiet opplyser at siktelsen mot barnas far, som ikke bodde ved borettslaget, nå vil bli frafalt.

Våknet av brannalarm

Thomas Grimestrand var blant de første som var inne i leiligheten der barna ble funnet søndag morgen. Han forteller til TV 2 at han våknet av brannalarmen som hadde gått, samt at noen prøvde å stille den tilbake.

– Jeg synes det virket mystisk, og tenkte det kunne være brann. Derfor tenkte jeg at jeg måtte komme meg ut, sier Grimestrand.

Han fortalt sin historie til NRK tidligere mandag.

Grimestrand, som bor i andre etasje i borettslaget, forteller at han nede i første etasje møtte en som forsøkte å stille tilbake sentralen.

– Siden jeg er elektriker tenkte jeg at jeg kunne bistå med noe. Mens vi holdt på kom flere beboere ned og lurte på hva som skjedde.

Han forteller at de da hørte den nå drapssiktede kvinnens stemme fra andre etasje.

– Hun sa «dere må få skrudd av alarmen, barna mine kommer til å våkne». Vi tenkte ikke noe over det, for vi var stressa alle sammen, og vi trodde det var snakk om falsk alarm. Det sto ikke hvor i blokka den var utløst, bare at det gjaldt sprinklerne, sier Grimestrand.

– Så du henne da hun ropte?

– Jeg så henne ikke selv, men andre så at det var henne. Etterpå sa hun de samme ordene til meg direkte, sier Grimestrand.

– Sto der søkk gjennomvåt

Han forteller at han da forsøkte å finne ut hvor brannalarmen var gått.

– Jeg gikk opp i leiligheten min, som ligger rett ved siden av hennes. Jeg ble møtt av en lukt av brent plast. Jeg sjekket at det ikke brant hos meg da tanken slo meg: «hva med henne»? Jeg løp bort og banket på. Hun åpnet døra, og sto der søkk gjennomvåt. Sprinklene fosset på. Hun sa det ikke brant, og at vi måtte skru av alarmen og vannet, sier Grimestrand.

Grimestrand forteller at han tolket det slik at hun var i panikk som følge av vannskadene.

– Var hun blodig?

– Hun hadde en kuttskadet på det ene kneet. Som om hun hadde vært borti noe. Hun virka bare forbausa og panisk over alt vannet, sier han.

– Virket hun klar i hodet?

– Ikke hundre prosent, men utifra omstendighetene, ja.

Politiet var mandag svært sparsomme med opplysninger om kvinnens helsetilstand og helsehistorikk. De ville heller ikke si det er blitt funnet våpen i leiligheten eller hvordan de to barna ble drept.

Ført bort av politiet

Klokka var da rundt 08.25, opplyser Grimestrand. En annen beboer ble med ham og studerte sprinklene som var røket. Siden han er elektriker, hentet Grimestrand utstyr, før de møttes i første etasje.

– Da møtte vi en beboer, som kjente vedkommende, som hadde vært inne og sett barna, livløse. Hun var helt knust og gråt.

Han sier de kort tid etter ble ført unna av politi og brannvesen, som kom like etter.

Grimestrand sier borettslaget er sterkt preget.

– Det er en veldig trist dag i borettslaget. Vanligvis er det mange barn som leker her. Jeg merker det er en dyster og kjedelig dag, sier han.