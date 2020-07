Tidligere stjerne advarer Liverpool-trio mot å gjøre samme feil som ham

Nicolas Anelka fikk sitt gjennombrudd i England i 1998 da han var med på å vinne både ligaen og FA-cupen med Arsenal. Men angriperen ville ha mer, og dro til Real Madrid året etter.

Det oppholdet ble et steg tilbake for Anelka. Selv om Real Madrid vant Champions League, ble det kun to La Liga-scoringer for franskmannen som dro til Paris Saint-Germain etter kun én sesong i Madrid. I 2002 hadde Anelka et kort låneopphold i Liverpool.

Nicolas Anelka var innom mange klubber i løpet av sin fotballkarriére. Her fra da han var i Fenerbahce. Foto: Luca Bruno

Liverpools Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah har alle vært koblet til Real Madrid gjennom overgangs-spekulasjoner.



Nå advarer Anelka de tre til å gjøre samme feil som ham.

– De er en fantastisk angrepstrio. Jeg liker alle tre veldig godt. Spesielt Roberto Firmino, fordi han er nøkkelen til Mohamed Salah og Sadio Mané sin suksess, sier den tidligere Real Madrid- og Liverpool-spilleren til Liverpool Echo.

– Salah og Mané er rangert som topp fem av de beste spillerne i verden akkurat nå. De har kvalitetene for å kunne spille for Real Madrid. Men Liverpool kan konkurrere mot Real Madrid nå, så det er ikke nødvendig for dem å dra. Liverpool er absolutt stedet å være, understreker Anelka.

41-åringen roser også manager Jürgen Klopp for jobben han har gjort i klubben. Anelka er glad for at Liverpool tok det etterlengtede ligatrofeet.

– Jürgen Klopp er et geni. Jeg elsker arbeidet han har gjort, hvordan han behandler spillerne og spillerne han har signert. Det er toppspillere. Liverpool kommer til å være konkurransedyktige i mange år fremover. Klopp har fått klubben tilbake der den fortjener å være.