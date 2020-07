FHI om populært reisemål: Spania kan bli «rødt» i slutten av uka

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har det den siste tiden vært en økt smitte i nordlige regioner i Spania.

Det betyr at Spania dermed kan bli et av de røde landene i løpet av uka som nordmenn ikke kan reise til, dersom det ikke skjer noen endringer de nærmeste dagene.

– Det betyr at reisende fra Spania til Norge kan måtte gå i 10 dagers karantene ved hjemkomst når nye reiseråd presenteres fredag, sier overlege Are Stuwitz Berg i en pressemelding.

Han opplyser om at nordmenn som er på reise i de aktuelle områdene må følge lokale råd, og oppføre seg slik at man har minst mulig risiko for å bli smittet.

Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra iverksettelsestidspunktet på fredag.

Løpende vurdering

Stuwitz Berg sier de har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og at reiserådene vil bli vurdert av regjeringen mot slutten av denne uken.

– Vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt, dersom det ikke skjer endringer frem til da.

Han påpeker at folk bør følge de generelle reiserådene.

– Alle bør vurdere om de skal reise. All reise vil kunne innebære en økt risiko for smitte, og situasjonen dit du reiser kan endre seg raskt.

Han oppfordrer derfor alle til å sette seg godt inn i forholdene lokalt, særlig de som er i risikogruppen.

Flere tusen tilbake i lockdown

Hvilke land som har fått status som «grønne» har vært avhengig av smittesituasjonen. Økningen som har vært i regionene Katalonia og Aragón fører til at Spania nå er over grensen til hvilke krav FHI har satt.

I Katalonia har over 160.000 blitt tvunget tilbake i ny lockdown, etter at et nytt utbrudd av viruset har blusset opp.

For kun noen uker siden lettet landet på koronarestriksjonene. Det har derimot slått hardt tilbake, når de på ny opplever en ny bølge.

– Viruset er fremdeles blant oss. Alle nødvendige tiltak må bli gjort, når tallene indikerer det, uttalte den katalanske statsråden Meritxell Budó.



Saken oppdateres!