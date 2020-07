Snublet mot Everton - nå henger Europa-drømmen i en tynn tråd for Berge og Sheffield United

Sheffield United og Sander Berge tapte viktige poeng i kampen om euorpacupspill. Nå er The Blades avhengig av hjelp for å spille Europa League neste sesong.

Sheffield United 0-1 Everton

Se Richarlisons matchvinnerscoring øverst!

Sander Berge fikk igjen tillit fra start da The Blades spilte sin siste hjemmekamp for sesongen. I veien for hjemmelagets femte strake seier på Bramall Lane var Carlo Ancelottis Everton.

Skulle Chelsea slå Arsenal i finalen i FA-cupen vil 7. plass i Premier League gi spill i Europa League neste sesong. Chris Wilders menn startet den 37. runden på 8. plass, to poeng bak Wolverhampton og fire poeng bak Tottenham på 6. plassen som gir direkte kvalifisering til Europa League.

Dessverre for Berge ble veien oppover på tabellen brattere mandag kveld. Everton, med Richarlison i spissen, ble for sterke mandag kveld.

– Han har fysikken

En tam førsteomgang avsluttet med en store sjanse til gjestene. Dominic Calvert-Lewin headet i stolpen like før pause. Heldigvis for Berge, som tapte duellen mot den engelske spissen i forkant av headingen, slapp med skrekken. Ballen gikk i stolpen og ut.

– Her er det snakk om marginer. Centimeterne er ikke på Evertons side der, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland om sjansen i pausen.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp var positiv til Sander Berges førsteomgang.

– Han har gjort en god omgang. Han truer rommene bak back og er hele tiden med i spillet, sier han og legger til:

– Så har han vært beintøff i duellene. Han har fysikken til denne ligaen, Huseklepp om Berge som var i duell med Richarlison flere ganger i de første 45 minuttene.

FYSISK: Erik Huseklepp mener Sander Berge passer i Premier League. Her i duell med Gylfi Sigurdsson. Foto: Rui Vieira

Richarlisons revansje

Men etter pause var det brasilianeren som vant kampens viktigste duell. Angriperen headet Everton i føringen før minuttet var gått i andreomgang etter innlegg fra Gylfi Sigurdsson.

Richarlisons 14. mål i Premier League denne sesongen ble et skikkelig slag i trynet for The Blades. Huseklepp var ikke imponert over keeperspillet ved scoringen.

– Denne burde han nok gjort bedre med, sier han om Dean Henderson.

Like før timen var spilt la Berge inn til Ollie McBurnie fra høyresiden. Spissens avslutning ble blokkert, men dommer dømte utspark fra mål.

Hjemmelaget presset på for utligning, men maktet ikke å score på Jordan Pickford. Dermed er Sheffield United avhengig av Wolverhampton-tap i Premier League og Chelsea-seier i FA-cup-finalen for å spille kontinental fotball neste sesong.

– De vil være veldig skuffet over at de ikke skapte mer her, sier Hangeland etter kampen.

Neste, og sesongens siste, kamp for Berge og Sheffield United er borte mot Southampton på søndag.

I den andre kampen som begynte klokken 19 mandag kveld ble det målløst mellom Brighton og Newcastle.