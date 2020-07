Bursdagsgaven til 9-åringen eksploderte: – Bare flaks at ingen ble truffet

Jan Fredrik Berg priser seg lykkelig over at han og en kompis tilfeldigvis stod i garasjen da hoverboardet til guttungen på ni år begynte å brenne i garasjen hjemme på Rognan, like utenfor Bodø.

Søndag sist uke ble Berg og familien vitne til det han selv betrakter som svært skremmende. Hans sønn på ni år fikk for noen måneder siden et nytt hoverboard i gave fra bestemoren.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Familien er i kontakt med det aktuelle selskapet de kjøpte hoverboardet fra.

– Vi skal få refundert pengene for det som eksploderte, sier Berg til TV 2.

På grunn av en lang vinter i Nord-Norge har ikke sønnen fått brukt hoverboardet så altfor mange ganger.

– Guttungen kom løpende ut på gårdsplassen og var i tårer for at gaven hans stod i flammer, sier Berg.

Hoverboard er et selvbalanserede batteridrevet ståbrett med to hjul.

Tok fyr under lading

Ifølge Berg tok hoverboardet fyr mens det stod til lading i garasjen.

– Vi var ute og gikk på en fjelltur i et par timer. Da vi kom tilbake, hadde en kompis kommet innom for å hente noe verktøy. Vi stod og pratet da vi hørte noe fra stikkontakten. Det begynte å danne seg små flammer, og da begynte jeg å filme, sier han.

Han forsikrer at de ladet etter forskriftene med original ladekabel rett i stikkontakt.

Ren og skjær flaks

Kort tid etter den første videoen, smalt det kraftig. Berg mener det kun er flaks at han og familien i dag har et hus å bo i.

– Jeg hadde et brannslukningsapparat i nærheten, og fikk slukket brannen relativt kjapt. Hadde jeg ikke hatt det, kunne det gått riktig så ille, sier han.

Etter eksplosjonen hadde innmaten til hoverboardet havnet cirka 45 meter unna garasjen til Berg.

– Det var kraftig, og det er flaks at ingen ble truffet, sier han.

Nå kommer Berg med en advarsel til andre.

– Man bør være oppmerksom på elektriske gjenstander som lades. Plutselig kan det gå galt, og det gjorde det denne gangen, sier han og legger til:

– Dette er til skrekk og advarsel til andre som eventuelt har et hoverboard, om å ikke lade over natta. Og hvis det er slik at du må sitte og se på at det lader, anbefaler jeg ingen å kjøpe det.

Må ty til sykkelen

Nå blir guttungen uten hoverboard i en god stund framover.

– Den beskjeden ble ikke mottatt med stor optimisme, men det er sånn det blir nå. Han får bruke sykkelen, sier Berg.

– Skal dere gå til innkjøp av et nytt hovedboard?

– Ikke før vi er sikre på hva som er det beste og tryggeste.

Bekrefter

TV 2 har vært i kontakt med det aktuelle selskapet familien kjøpte hoverboardet fra. Daglig leder Tron Løvig er i skrivende stund på ferie, men bekrefter hendelsen.

– Vi er i kontakt med både kunde og fabrikk om hva som kan være årsaken til brannen, skriver han i en sms.

– Kunden skal ha fått pengene refundert, legger han til.

For cirka tre uker siden begynte det også å brenne i et hus i Asker, etter at et hoverboard stod til lading, meldte Budstikka.