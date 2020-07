Trodde han åpnet døra for postmann – da begynte en mann å skyte

Rundt klokka 17.00 søndag ettermiddag ringte det på døra til ekteparet Esther Salas og Mark Anderl i North Brunswick i den amerikanske delstaten New Jersey. Anderl trodde han akkurat hadde sett en postmann fra selskapet FedEx, og kort tid etter åpnet deres 20 år gamle sønn Daniel døra, skriver New York Times.

Kort tid etter begynte en mann å skyte inn i huset, og drepte 20-åringen, skriver avisa.

– Han ble skutt rett i og gjennom hjertet, sier North Brunswick-borgermester Francis Womack til ABC News om Daniel Anderl.

Faren Mark Anderl (63) er innlagt på sykehus med kritiske skader, men var mandag utenfor livsfare, ifølge ABC News.

Salas, som var i kjelleren da angrepet skjedde, kom uskadd fra hendelsen.

Ifølge CNN stakk gjerningsmannen av gårde i en vanlig personbil. Igjen på bakken lå det en FedEx-pakke adressert til Salas. Søndag og mandag ble det lenge meldt i amerikanske medier at gjerningsmannen kan ha vært utkledd som postmann, men politiet er usikre på hvorvidt dette var gjerningsmannen eller bare noen som kun leverte pakken.

Selskapet sier i en pressemelding at de samarbeider med etterforskningen.

Familien får beskyttelse

Ekteparet jobber begge innen rettsvesenet. Anderl er forsvarsadvokat og Salas føderal dommer. Myndighetene etterforsker nå saken med store ressurser: FBI har bekreftet at de er koblet på saken, og US Marshals er kalt inn for å beskytte ekteparet, skriver CNN.

FÅR BESKYTTELSE: Ettersom det er en føderal dommers familie som er angrepet, bistår U.S Marshals med beskyttelse inntil videre, opplyser de. Foto: Eduardo Munoz

– Vi er ansvarlige for å beskytte føderalt oppnevnte i rettsvesenet, og vi tar det ansvaret veldig alvorlig, sier US Marshals i en uttalelse.

Sønnen, som døde under angrepet, studerte til å bli advokat. Han var deres eneste barn.

– Jeg var sjokkert da jeg hørte om hans død i går. Han var registrert til fag hos oss som skulle starte om få uker. Han ble 20 forrige uke, skriver rektor ved The Catholic University of America, John Garvey, på Twitter.

Profilerte saker

51 år gamle Salas ble i 2010 nominert til posisjonen som føderal dommer av tidligere president Barack Obama, og godkjent av det amerikanske senatet året etter. Siden den gang har hun jobbet med en rekke høyt profilerte saker.

– Som dommer fikk hun trusler fra tid til annen, men alle sier at det ikke hadde vært noen i det siste, uttalte borgermester Womack til ABC News i etterkant av angrepet.

Hun var deriblant dommeren i skattesnusksaken mot «The Real Housewives of New Jersey»-stjernene Joe og Teresa Giudice, og dømte dem begge til fengsel, skriver The Washington Post. I senere tid har hun også vært dommer i narkotikasaker mot gjengen Grape Street Crips, ifølge NJ Advance Media. Nylig har hun jobbet med et søksmål mot storbanken Deutsche Bank, der investorer anklager banken for å ikke følge sine egne regler mot hvitvasking da de lot Jeffrey Epstein være kunde der, skriver nyhetsbyrået AP.

Advokat trolig gjerningsmann

Fra søndag og utover mandag pågikk det en intens jakt på gjerningsmannen, og mandag kveld skriver New York Times at en selverklært anti-feminist, en advokat som i 2015 arbeidet på en sak der Salas var dommer, er identifisert som gjerningsperson.

Ifølge New York-politiet ble han funnet død i nærheten av byen Liberty i delstaten New York, og politiets teori er at han har skutt seg selv.

Pakken som er funnet, som var adressert til Salas, anser politiet som et viktig spor.

– Vi føler oss selvsikre på at dette er rett mann, sier en talsperson for politiet.

Saken fra 2015 utfordret hvorvidt verneplikt kun skulle gjelde menn, ettersom databasen som brukes til å liste opp hvem som kan kalles inn kun plikter menn å registrere seg. Den saken er ikke ferdig behandlet, skriver avisa.

Advokaten skal også tidligere ha saksøkt nattklubber som ga redusert inngangspris til kvinner, samt Columbia University for å ha fag i kjønnstudier.