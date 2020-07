Kenguru skaper trøbbel for barnehage: – Det er mengder med møkk vi må fjerne hver dag

En kenguru på rømmen på Karmøy har blitt et problem for Storesund barnehage etter at den tok i bruk lekeområdet som toalett.

Kenguruen på Karmøy rømte fra Haugaland Zoo i mai, og har dermed vært på rømmen på øya i to måneder. Mandag møtte TV 2 på kenguruen, som nå har skapt problemer for en barnehage på øya.

Det var Haugesunds Avis som omtalte saken først.



– Det var litt eksotisk i starten. Han har gått rundt her i et par måneder, men da har han holdt seg utenfor gjerdet, sier Svein Harald Pedersen, bestyrer i Storesund barnehage.

Nå har kenguruen derimot blitt en utfordring for barnehagen etter at den startet å bruke lekeområdet som toalett.

– Senest i dag fjernet vi en halv bærepose med møkk fra den, og fremdeles ligger det mer her, forteller Pedersen.

MÅ RYDDE: Bestyreren i Storesund barnehage må daglig rydde opp etter kenguruen. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Han sier at barnehagen gjør det de kan for å ivareta barna og fjerne avføringen, og at de har fått beskjed om at kenguruen ikke skal være farlig.

Daglig leder av Haugaland Zoo Bent Velde ønsker ikke å kommentere saken.



Mattilsynet vil gi pålegg med frist

Mattilsynet mener at Haugaland Zoo må ordne opp i problemet med at kenguruen løper fritt.

– Hvis denne kenguruen ikke blir hentet inn, så vil parken få et pålegg om det med en frist, sier May Wenche Vestbø, avdelingssjef i Mattilsynet.

Hun bekrefter at Mattilsynet har en historikk med Haugaland Zoo.

PÅ RØMMEN: Det ser ikke ut til at kenguruen har planer om å dra tilbake til Haugaland Zoo med det første. Foto: Elisabeth Røvær/TV 2

– Og det går litt igjen her at vi må tvinge ting gjennom, sier Vestbø.

Hun forteller at de opplever at parken gjør forsøk på å få hentet inn kenguruen, men mener samtidig at det nå har gått relativt lang tid.

– Hvis de klarer å få hentet den i levende live er jo det det beste, det er vel det alle ønsker seg, forteller Vestbø.

Det kommer i Mattilsynets rapport frem at dyreparken har forsøkt å lokke kenguruen med fôr for å fange den. Det er derimot usikkert om det er kenguruen eller andre dyr som spiser fôret. Det står også i rapporten at kenguruen ikke ble observert daglig og det ikke ble ført logg for når den ble observert.

Daglig leder av Haugaland Zoo Bent Velde sa i mai at de ikke skulle prøve å fange kenguruen ettersom dette gjør at den blir redd og vil hoppe unna.

De håpet da at kenguruen skulle komme tilbake av seg selv, men det har den ikke gjort.