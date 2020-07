– Lørenskog er i sorg

Ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim sier det er et Lørenskog i sorg etter at to små barn ble funnet døde på en adresse i kommunen søndag.

To barn ble funnet døde på en adresse på Lørenskog søndag morgen, etter at nødetatene rykket ut på en melding om et sprinkleranlegg som hadde gått av.

Situasjonen endret seg dramatisk da de fant to livløse barn, samt en skadet mor. Moren ble sendt til sykehus, mens barna ble erklært døde på stedet.

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, sier til TV 2 at innbyggerne i Lørenskog er sterkt preget av det som har skjedd.

– Det er klart at det har vært et sjokk for veldig mange, sier hun.

Bergheim sier det var en spesiell situasjon å våkne opp til på nyhetene, en søndagsmorgen.

– Grunnen til at det går så inn på oss er fordi det er barn som er involvert, og måten dette har skjedd på. Det er en stor tragedie.

Ivaretar berørte

I lys av den tragiske hendelsen har kommunen valgt å åpne opp kunstsalen på Lørenskog Hus for de som ønsker å prate med noen.

– Det er både prest, psykolog og helsesykepleier her som har god kompetanse i å møte folk i kriser og sorg, sier Bergheim.

Hun sier det psykososiale kriseteamet har jobbet tett med politiet og helsepersonell for å ivareta de som er berørt av det som har skjedd.

– Her er det plass for de vi ikke har klart å identifisere, og som sitter og har det tøft og trenger noen å snakke med.

Hun opplyser at familien følges tett opp av det psykososiale kriseteamet.

Far til barna ble søndag siktet i saken. Siktelsen frafalt imidlertid da det mandag ble kjent at moren er siktet for drap på sine to små barn.

To barn ble funnet døde på en privat adresse i Lørenskog. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Barn forstår

Mandag har det vært mange som har tatt turen innom kunstsalen. Bergheim sier det har vært spesielt, særlig fordi det har kommet folk fra flere kommuner.

– I tillegg ser vi at det har kommet flere barn innom.

Hun sier det kanskje har begynt å gå opp for en del barn rundt omkring, hva som virkelig har skjedd.

– De har mange spørsmål, forteller Bergheim.

Hun sier de også hjelper foreldrene med hvordan de skal møte barna når de stiller spørmål.

Halv stang

Mandag flagger kommunen på halv stang. Bergheim sier det er noe kommunen vanligvis ikke gjør i forbindelse med ulykker og dødsfall, men at dette er en spesiell situasjon.

– Dette er en spesiell sak, derfor føltes det naturlig. Vi vil markere at Lørenskog er i sorg, sier hun.