Vi kjører saktere og kortere – men én ting har ikke forandret seg

Kjørestatistikk fra de to første ukene av juli viser at selv om kjørevanene våre har endret seg som følge av koronakrisa, er det en uheldig statistikk som står ved.

Flere undersøkelser fra tidligere i år viste at et overveldende mengde nordmenn i Norge planla å bruke sommerferien sin på norske veier.

Nå har Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 Gruppen og DNB, analysert hvordan 30.000 bilister oppførte seg på veiene gjennom de to første ukene av juli, altså før Folkehelseinstituttet ga grønt lys til å reise til en rekke europeiske land.

Disse bilistenes kjøremønster skiller seg klart fra tidligere år.

Færre kilometer

– Tar vi utgangspunkt i at funnene våre er representative, så har vi nordmenn i snitt kjørt 120 kilometer kortere bare de første to ukene i juli, enn det vi har gjort i snitt de siste tre somrene, sier innovasjonsleder i selskapet, Svein Skovly i en pressemelding.

Alle i utvalget bruker en type forsikring som samkjøres med en mobilapplikasjon.

– Med denne løsningen vet vi ikke hvor bilistene er til enhver tid, men statistikken peker på at mange nordmenn, i normale somre, er å finne på bilferie i Europa, sier Skovly i pressemeldingen.

Lavere fart

Ifølge selskapet viser deres data at bilistene også kjører i lavere gjennomsnittshastighet enn hva de gjør i «normale år», der mange norske bilister er ute i Europa.

Ifølge selskapet er gjennomsnittsfarten redusert fra 55 kilometer i timen til 53,5. I tillegg er:

Andelen kjøring i hastigheter over 110 kilometer i timen er redusert med 43,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Andelen kjøring i hastigheter over 130 kilometer i timen er redusert med 71 prosent.

Kjøring over 150 kilometer i timen er redusert med 67 prosent.

Ifølge Skovly, som opplyser om at juli er måneden vi vanligvis kjører raskest, kan tallene ha flere forklaringer:

– De aller færreste av oss har kjørt i utlandet med høyere fartsgrenser. Det kan ha vært en del kø som senker hastigheten, og så kan det være at vi rett og slett tar det mer pent i trafikken med venner og familie i bilen, sier han.

Ifølge Fremtinds data skjer halvparten av all kjøring i en hastighet mellom 60 og 90 kilometer i timen.

Flere bøter

Til tross for at Fremtinds data viser at nordmenn i snitt kjører saktere, er det er flere enn tidligere som blir tatt for å kjøre for fort.

– Vi har registrert flere fartsovertredelser, og særlig som har ført til anmeldelse, første halvår i år enn tidligere år. Vi ser også at økningen fortsatte inn i juni, forteller assisterende sjef i Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

Tallene betyr likevel ikke nødvendigvis at flere kjører for fort. UP har nemlig brukt flere timer på trafikkovervåkning i 2020 enn tidligere år, og sier de er for tidlig å si om nordmenn har blitt dårligere til å overholde fartsgrensen.

Skjelbred Larsen forteller at trafikkmyndighetene var bekymret før en sommer der flere enn tidligere har norgesferie på grunn av koronasituasjonen.

– Vi var bekymret for at mer trafikk og flere fartsovertredelser skulle føre til flere ulykker. I juni var det ni personer som mistet livet i trafikken. Det er ni for mange, men færre enn året før, da det var elleve, sier Skjelbred Larsen.

Myndighetene registerte ikke noen spesiell økning i trafikken i juni, annet enn i Nordland, der det var en del kø.

– Kø er i jo utgangspunktet ikke farlig, men koronasituasjonen har ført til færre biler på veiene mange steder. Med mindre trafikk på veien er det de som synes det er spennende å kjøre fort, og som ser mulighetene. De aller fleste overholder fartsgrensen, men noen tar sjanser og gambler med både eget og andres liv.

Men én statistikk er like høy

Men den lavere farten og reduserte totalkjøringen har ikke gjort noe med én typisk skade, viser Fremtinds tall.

– Selv om vi kjører kortere og tilsynelatende roligere, så bulker vi like mye, sier Skovly.

I løpet av juni og de to første ukene av juli registrerte selskapet 4400 skader i kategorien som inneholder sammenstøt og bulkeskader. Totalt er kostnaden estimert til 45 millioner kroner.

– Her er ryggeskader, påkjøring bakfra og påkjørsler av parkert kjøretøy gjengangere. Typiske skader som inntreffer når sjåførene er uoppmerksomme eller stresset, sier Skovly.

UP har ikke noen oversikt over småskadene, men sier at sommermånedene fører til flere alvorlige ulykker.

– Ser vi sommeren under ett, tilsier erfaringen at det i snitt er flere alvorlige ulykker i sommermånedene enn resten av året. Det har sammenheng med at flere holder for høy fart og at flere kjører i ruspåvirket tilstand, sier Skjelbred Larsen.

Hittil i sommer er det totalt færre og billigere bilskader enn tidligere år, men Skovly sier at de forventer at omfanget vil nærme seg tidligere nivå etterhvert.

– Det er fortsatt ferietid igjen, og vi minner alle bilister om å ta det pent, holde fartsgrensen og la mobilen ligge når du sitter bak rattet, sier Skovly.

Også Skjelbred Larsen ber bilistene være oppmerksomme.

– Vårt budskap er at man konsentrerer seg om kjøringen. Det er fortsatt alt for mange som er oppmerksomme på mobiltelefon.