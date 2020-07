Det har vært snakk om den lenge, og nå er den endelig her. Mazdas første elbil: MX-30.

Både forhandlere og importør har store forventninger til nykommeren. Ikke helt uten grunn. Mazda har de siste årene manglet en norsk bestselger. De har tidligere hatt suksess med blant andre CX-5 og CX-3. Går vi lenger tilbake har vi 626 – og 323 før det.

Vår egen bil ekspert, Benny Christensen, har allerede sikret seg en tur i Mazdas elbil-debut. Vi gjør da som vi ofte gjør – ringer for å få et lite førsteinntrykk.

Overrasker innvendig

Mazda MX-30 har en spesiell bakdøråpning. Den er bakhengslet – og åpner "feil" vei.

– Ring, ring ...

– Hallo!

– Hei, Benny. Det blir ikke så mye reising på oss i disse Covid-19-tider. Men nå har du fått hendene på en spennende nyhet her i Norge. Du har vel ikke fått kjørt mye enda. Men litt kan du fortelle, allerede nå?

– Ja, jeg har akkurat kommet hjem etter å ha hentet den – og har dermed fått kjørt den fra Mastemyr og hjem hit til Asker.

– Men du byr vel på et lite førsteinntrykk?

– Selvfølgelig. Jeg må nok si at jeg har latt meg sjarmere av pakken Mazda tilbyr her, selv om den ikke byr på noen store revolusjoner rent teknisk. Den oppleves større enn den er – og er komfortabel og fin å kjøre. Førerplassen er god, med grei plass. Interiøret er pent og moderne – og opplevd kvalitet er overraskende høy. Dette ser virkelig lekkert ut til å være i en bil i denne prisklassen.

Interiøret byr på høy kvalitetsfølelse til å være i en bil i denne prisklassen.

249.000 kroner er et kupp

Utvendig byr den på noen hyggelige og annerledes designdetaljer. MX-30 er en pen bil, med litt coupeaktige linjer.

– Såpass, ja. Hva slags pris snakker vi om da?

– Prisen er det beste av alt. Den koster 249.000 kroner. Det vil jeg nesten si er et lite kupp, med tanke på hva man får her.

– Her legger man seg helt klart gunstig i forhold til konkurrentene, ja. Men hva med plassen?

– Bagasjerommet rommer helt greie 366-liter. Bilen har ingen "frunk" (bagasjerom foran, red. anm.), så lade-remediene må man ha bak. Baksetet er ikke noen orgie i plass. I alle fall ikke når langbeinte som meg sitter foran. Det er ikke noe blivende sted for voksne over tid.

Mazda MX-30 er litt coupeliknende med skrånende taklinje.

Skal selge 1.000 biler i år

– Jeg ser på bildet du sendte over at bilen har tyske skilter. Hva er grunnen til det?

– De første bilene til Norge blir «First Edition», mens jeg er utstyrt med toppmodellen «Cosmo». Den har blant annet oppvarmet ratt og Bose-stereo – som ikke blir å finne i «First Edition». Den bilen jeg kjører er altså ikke helt lik, men gir absolutt en god pekepinn om hva de som har bestilt bilen kan vente seg.

MX-30 har vært ute på en liten norgesturné hos Mazda-forhandlerne. Det meldes om svært gode tilbakemeldinger fra kundene og det er forhåndssolgt flere hundre biler allerede.

– Ja, målet er å selge 1.000 slike biler inneværende år, forteller Benny videre.

MX-30 er Mazdas første elbil. Legg også merke til designet på baklykta.

Skuffer litt på rekkevidden

– Men Benny, fortell oss om rekkevidde og lading. For her har Mazda fått litt kritikk har de ikke?

– Jo, mange hadde nok håpet at den hadde gått litt lengre. Rekkevidden er oppgitt til 200 kilometer. På den annen side har tusenvis av kunder kjørt VW e-Golf, BMW i3 og Nissan Leaf med omtrent denne rekkevidden i en årrekke allerede. Så noe stort problem er det kanskje ikke. Vi vet jo allerede at det fungerer helt fint til daglig bruk. Men en del mennesker hadde ønsket at den gikk noe lengre.

Når det gjelder hurtiglading, er det 50 kW som gjelder. Den er dermed heller ikke best i klassen der.

– Mazda selv oppgir strømforbruket til 1,9 kWt. På min tur nå i dag, med landeveiskjøring i fint sommervær var jeg nede på 1,59 kWt. Slik sett burde jeg, om jeg hadde fortsatt kjøreturen min, kommet lengre enn det fabrikanten oppgir. Mye tyder på at Mazda har vært forsiktige med anslagene her.

Nå skal vi la Benny få være i fred, så kommer vi tilbake med en større test her på Broom.no om ikke lenge.

