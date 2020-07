Carlsen kan vinne Fantasy Premier League - dette sier han om eget spill

Magnus Carlsen er først og fremst kjent for sine ferdigheter med sjakkbrikkene, men i Fantasy Premier League har han også imponert denne sesongen.

– For å være helt ærlig, så tror jeg ikke at jeg bruker mer tid enn den gjennomsnittlige norske Fantasy-spilleren på det. Jeg ser en god del kamper, og når jeg ikke får sett kamper, så ser jeg høydepunkter og på statistikk, sier Carlsen til TV 2.

– Hvordan jeg velger blir på en måte en blanding av øyemål og statistikk. Om du leter etter noen hemmeligheter, så er det ikke det. Jeg gjør det samme som veldig mange andre gjør.

NUMMER 5: Slike ser tabellen ut med under to runder igjen av PL-sesongen. Foto: Skjermdumt / Fantasy Premier League

Best i Norge - nummer fem i verden

Den metoden har så langt fungert for sjakk-verdensmesteren. I skrivende stund er Carlsen best på Fantasy i Norge og nummer fem på verdensbasis av 7.618.760 spillere. Med under to fulle runder av Premier League-sesongen igjen, er han 35 poeng bak ledende Chris McGowan.

– Denne sesongen tror jeg jevnt over jeg har gjort gode valg og så har jeg hatt litt flaks, og med litt flaks kan det gå veldig bra, forklarer Carlsen.

Han har tidligere uttalt til TV 2 at han skal vinne Fantasy Premier League denne sesongen. Det løftet tror Carlsen kan bli tøft å holde.

– Det blir superspennende nå å følge med på de siste par rundene. Jeg tror det blir ekstremt vanskelig å vinne totalt, men bare det at det er muligheter for det er veldig veldig spennende, sier Carlsen lattermildt.

Fantasy Premier League - Chips Wildcard: Kan endre hele laget uten poengtrekk. Kan brukes to ganger per sesong. Triple Captain: I stedet for dobbel poengsum på kaptein som i vanlige runder, vil man med Triple Captain få tredobbelt poeng på sin kaptein. Kan brukes én gang hver sesong. Free Hit: Kan bytte ut hele laget uten poengtrekk for én runde. Laget vil gå tilbake til det det var før runden startet. Kan brukes én gang hver sesong. Bench Boost: Alle spillerne i troppen gir poeng, også dem som sitter på benken. Kan brukes én gang hver sesong. Ingen av chipsene kan brukes samtidig.

De som ligger over ham har såkalte chips som Triple Captain og Wildcard igjen (se faktaboks).

Disse fordelene har sjakkspilleren allerede benyttet seg av.

– Mye skal klaffe om jeg skal vinne, men det har vært en supergøy sesong.

Skulle nordmannen stikke av med seieren kan han vinne en rekke priser. Deriblant en ukes reise og opphold i England, VIP-billetter til to Premier League-kamper, en klokke i tillegg til andre premier.

I forrige sesong var sjakkspillerens høyeste plassering nummer 111 i verden drøyt halvveis. Sesongen endte imidlertid med plass 24.105. Den forbedres uansett i år.

Mange distraksjoner

Siden oppstarten etter koronapausen har det blitt mange kamper på få dager og Fantasy-avgjørelsene har blitt tatt raskere enn vanlig. Det har ikke vært noe problem for Carlsen.

– Folk har klaget over at det er så mange kamper etter restarten, det er jeg helt uenig i. Jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg har ikke fått sett alt, men for meg som Fantasy-spiller har det ikke plaget meg så veldig at det ikke er folk på tribunen heller.

Utenom Fantasy har Carlsen også jublet over Real Madrids 34. La Liga-tittel. Favorittlaget har imponert verdensmesteren.

– Ja, det har jo vært veldig gøy. Det har vært mye å være distrahert over, så nå er det sjakken som får fokus, sier han og legger til:

– Men det blir jo nye sjakkturneringer når Champions League starter opp igjen også. Den tid, den sorg.

Mens Premier League-avslutningen foregår er Carlsen opptatt med sin egen sjakkturnering, Legends of Chess. Der åpnet han sterkt med 3-1-seier over Anish Giri.

Se Magnus Carlsen Legends of Chess på TV 2 Sport 2 fra 21. juli til 5. august.