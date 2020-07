– Jeg må bli 30 år før jeg blir en legende

Se sjakk-sendingen direkte på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 15:30.

Turneringen «Legends of Chess» skiller seg ut fra de tre foregående turneringene. I tillegg til de fire semifinalistene fra «Chessable» (Magnus Carlsen, Anish Giri, Jan Nepomjasjtsji og Ding Liren) er det invitert seks sjakk-legender som skal utfordre den yngre garde:

Vishy Anand, Vladimir Kramnik, Boris Gelfans, Peter Leko, Vasyl Ivantsjuk og Peter Svidler.

– Dette er spillere jeg har møtt mange ganger før, men jeg er veldig spent på hva de har å tilby. Jeg vet at samtlige av de som er med har potensialet til å gjøre det veldig bra. Det er en gjeng med ekstremt meritterte og fortsatt sterke spillere, sier Magnus Carlsen til TV 2.

Spiller åpningskampen på sjøen

Carlsen er for tiden på båtferie og skal gjennomføre de to første rundene der. Hvor på kartet han befinner seg, velger Carlsen å holde for seg selv, men han er ikke bekymret for at internett-tilgangen skal svikte.

De resterende rundene skal han spille i Norge. Allerede i første runde møter Carlsen finalisten fra «Chessable Masters» Anish Giri.

– Det blir spennende. Han er en sterk spiller noe som gjør at jeg blir nødt til å være på topp helt fra starten, og det er veldig fint.

Carlsen er fornøyd med forrige turnering og ønsker å bygge videre på suksessen. Han ser også at det er mye han kan forbedre, så han har ikke tenkt til å gi seg med det første.

– Jeg har ikke tenkt å stoppe før disse turneringene blir helt uinteressante og alle vet hvem som kommer til å vinne, forteller Carlsen.

Ser frem til møte med ukrainsk stormester

Blant de seks sjakk-legendene er det spesielt en av dem Carlsen gleder seg til å møte: den ukrainske stormesteren Vasyl Ivanchuk.

– Det er lenge siden jeg har møtt ham, og de siste gangene jeg har møtt han i lyn- og hurtigsjakk-VM har han gitt meg ganske mange problemer. Så han har jeg veldig lyst til å både møte og potensielt slå, understreker Carlsen.

29-åringen legger ikke skjul på at målet er å vinne turneringen, og at det er ekstra stort å vinne over legendene som har høy status i sjakk-verdenen. Til tross for at han selv er en svært merittert spiller, holder han litt igjen på sin egen legende-status.

– Jeg tenker at jeg må bli 30 år før jeg blir en legende, men det er klart at en dag skjer det, sier Carlsen og smiler.