– En kjempefordel for Manchester United

Når Champions League-plassene skal fordeles søndag, er det én ting som gjør at Ole Gunnar Solskjær kan få en lettere oppgave enn ventet.

Se Leicester-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 16.00!

24-7 i antall skudd. 6-3 i skudd på mål, og 71 mot 29 prosent i ballinnehav. Likevel gikk Leicester på trynet mot Tottenham. Det betyr at uavgjort mot Manchester United gir et lite håp om fjerdeplassen, mens bare seier vil gi garanti.

Etter kampen røpet Tottenham-manager José Mourinho hvordan han la opp til at laget hans skulle knuse Leicester.

– Det er enkelt å analysere at når du spiller uten Ricardo Pereira, (Caglar) Söyüncü og Ben Chilwell, ødelegger det en forsvarsrekke, sa portugiseren, ifølge The Times.

På Tottenham Hotspur Stadium spilte Leicester med fem mann bak. Unge og uerfarne Luke Thomas og James Justin bekledde vingbackene. Solide Jonny Evans var med som stopper, men ved siden av seg hadde han en aldrende Wes Morgan (36) og den tidligere Wolverhampton-reserven Ryan Bennett (30).

Mourinho forklarte at han ved å legge sitt eget forsvar dypt tok vekk bakromstrusselen fra Leicester. I tillegg la han press på det rustne forsvaret.

– Langt fra ideelt

– Så ga vi ballen til midtstopperne deres, for vi ville at de skulle løpe med ballen og forlate komfortsonen deres. Der spiller de ikke så mange kamper. Bennett og Morgan, vi ville ta dem ut av komfortsonen for å utnytte kontringer og raske overganger. Da vi scoret tre mål i første omgang, var kampen over, fortsatte Mourinho.

Når Manchester United står på motsatt banehalvdel søndag, er Leicester fortsatt uten tre av sine viktigste forsvarsspillere. Ben Chilwell og Ricardo Pereira er skadet, Caglar Söyüncü er suspendert.

Kanskje går Brendan Rodgers tilbake til å spille med fire mann bak. Da er det i så fall én av Bennett eller Morgan som ryker, men uansett grunn til å gni seg i hendene for Ole Gunnar Solskjær, mener TV 2s ekspert.

– Det er klart en fordel for Manchester United at de ikke kan bruke sin sterkeste forsvarsrekke. Det er en kjempefordel, sier Mina Finstad Berg, og understreker at også de røde djevlene har sine usikkerhetsmomenter i forsvaret.

Topp fire-racet 3 Manchester United 37 +28 63 4 Chelsea 37 +13 63 5 Leicester 37 +28 62

Tonen er den samme hos ekspertkollega Erik Thorstvedt.

– Det er ikke ideelt for Leicester i det hele tatt. Når tre av fire er vekke, er det klart at det gjør noe med styrkeforholdet. Leicester har vært dårligere lenge i tillegg. Manchester United har løpt seg litt tomme de òg, men det forundrer meg hvis Leicester greier å mobilisere såpass at vinner, sier Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keeperen minner om at kampen om Europaliga-plassene også vil ha en innvirkning på topp fire-racet. Siden Arsenal er i FA-cupfinale, er det ikke gitt at sjuendeplassen vil gi plass i Europaligaen.

Med Tottenham bare ett poeng bak, må Wolverhampton slå Chelsea for å være sikret sjetteplass.

– Wolverhampton må gå utpå der for å vinne, og det gir et ekstra element oppi gryten som gjør dette veldig spennende, konstaterer Thorstvedt.

– Jeg tror Leicester havner utenfor. Men hvis Leicester skulle vinne, er det ingen selvfølge at Wolverhampton ikke greier å slå Chelsea borte. Wolves har det definitivt i seg. Chelsea har hatt to utladninger i det siste, og nå møter de et godt organisert lag med x-faktor fremover på banen, fortsetter han.

Scenarioene

Chelsea er uansett sikret topp fire med uavgjort. Taper de, er de avhengige av at Leicester taper for Manchester United.

Manchester United er sikret topp fire med uavgjort. Taper de, er de avhengige av at Chelsea taper for Wolverhampton.

Leicester er bare sikret topp fire-plassering med seier over Manchester United. Spiller de uavgjort, er de avhengige av at Chelsea taper for Wolverhampton.

Fra kl. 16.00: Leicester-Manchester United på TV 2 Sport Premium, Chelsea-Wolverhampton på TV 2 Sport Premium 2 og Crystal Palace-Tottenham på TV 2 Sport 1. I tillegg kan du se alle kampene fra runden på Sumo, og følge dramaet i FotballXtra Premier League på TV 2 Sport 2.