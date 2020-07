Christian (43) ble funnet drept i hagen av samboeren

Mandag møtte to menn på 49 og 32 år, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen (43), til fengslingsmøte i Follo tingrett.

Selv om begge begjærte seg løslatt og nekter straffskyld, ble det mandag ettermiddag besluttet å varetektsfengsle dem i fire uker, sier politiadvokat Yvonne Schilling til TV 2. To av ukene vil de sitte i fullstendig isolasjon. Det vil være brev- og besøksforbud i alle fire ukene.

– Politiet er svært fornøyd med at begjæringen ble tatt til følge, sier hun til TV 2.



Familiens bistandadvokat John Christian Elden fortalte i forkant av fengslingsmøtet at dette har vært en tøff tid for familien.

– Familien har det vanskelig, og de har gått en lang stund uten en forklaring. Derfor ble de lettet da det ble foretatt en pågripelse. De tror politiet er på riktig spor, og fengslingsmøtet i dag tyder på det, sier bistandsadvokaten.

Ble drept da han grillet

43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet død i Askim søndag 12. juli.

– Han ble funnet av sin samboer. Da var grillmaten ferdig og han lå død i hekken. Det er en ganske spesiell opplevelse å komme hjem til, i det som skulle være et hyggelig måltid, sier Elden.

Ifølge Dagbladet skal samboeren ha forsøkt livreddende tiltak fram til ambulansen ankom, men livet til mannen sto ikke til å redde.

Elden sier familien nå håper at saken blir oppklart.

Frykter fengsling

49-åringens forsvarer, Tor Fagermo Sæter, møtte TV 2 etter fengslingsmøtet. Han var bekymret over at møtet bare varte i 20 minutter.

– Frykter du varetekstfengsling?

– Ja, det er en alvorlig siktelse, så jeg er redd for at det kan bli fengsling. Men det betyr ikke at jeg mener at bevisbildet er tilstrekkelig, sier forsvareren.

Den siktede 49-åringen befant seg i området da Halvorsen ble drept.

– Han har redegjort i avhør for hvorfor han befant seg i nærområdet på det aktuelle tidspunktet. Han har en god og troverdig forklaring på det, og jeg mener at politiet ikke har skjellig grunn til mistanke, sier Sæter.

Forsvareren sier at klienten hans «ikke har en nær relasjon» til avdøde. Den andre siktede mannen omtaler han som en bekjent av sin klient.

– De er bekjente, men jeg kan ikke gå nærmere inn på relasjonen, sier Sæter.

FORSVARER: 49-åringens forsvarer, Tor Fagermo Sæter, etter fengslingsmøtet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Frykter forhåndsdømming

Forsvareren forteller at politiet flagget fengslingsmøte før avhør var gjennomført, og han reagerer på at politiet gikk så hardt ut.

Frykter du at klienten din er forhåndsdømt?

– Ja, det et puslespill som består av flere brikker, hvor dette kanskje er en uheldig bit, sier han.

Kjennelsen er ventet mandag ettermiddag.

– Forferdelig

32-åringens forsvarer John Arild Aasen forteller at hans klient er sterkt preget av situasjonen.

– Han har det forferdelig, han sitter i fengsel og skjønner ikke hvorfor, så han har det ikke bra, sier Aasen.

NEKTER STRAFFSKYLD: 32-åringens forsvarer, John Arild Aasen, forteller at klienten nekter straffskyld. Foto: Truls Aagedal / TV 2

32-åringen begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet.

– Han mener at det er feil at han er siktet og at det ikke er grunn til at han skal sitte varetektsfengslet, sier forsvareren.

Døde av skuddskader

De to mennene på 49 og 32 år ble pågrepet lørdag ettermiddag og siktet for drap eller medvirkning til drap på 43 år gamle Christian Halvorsen, som ble funnet død i Askim søndag 12. juli.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader.

Ifølge bistandsadvokat John Christian Elden er det en relasjon mellom én av de siktede og avdøde.

– Det er bekjentskap mellom ihvertfall en av de siktede og avdøde i saken, men jeg kan ikke gå mer i detaljer på det på nåværende tidspunkt, sier Elden.