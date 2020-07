Mor siktet for drap på sine to barn

Moren til de to barna, som ble funnet døde i en leilighet på Lørenskog søndag morgen, er siktet for drap. Barnas far er sterkt preget og dypt fortvilet.

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt sier at de betegner saken som en familietragedie.

– Vi har besluttet å siktet mor for drapet på sine to barn, sier Sharma-Sundheim på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

De to omkomne barna var gutter på ett og syv år.

DOBBELTDRAP: Politimester Ida Melbo Øystese (t.v.) og politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim som jobber med dobbeltdrapssaken på Lørenskog Foto: Annika Byrde

Barnas mor, som politiet opplyser er en etnisk norsk kvinne i 30-årene, ligger kritisk skadet på Ullevål sykehus. Hun har ennå ikke vært i stand til å la seg avhøre av politiet.

Politiet var mandag svært sparsomme med opplysninger om kvinnens helsetilstand og helsehistorikk.

De ville heller ikke si det er blitt funnet våpen i leiligheten eller hvordan de to barna ble drept.

Frafaller siktelsen mot far

Barnas far, som er norsk stasborger og av utenlandsk bakgrunn, kom selv til åstedet søndag kveld. Han ble da tatt hånd om av politiet og siktet i saken.

Politiet opplyser at siktelsen mot barnas far nå vil bli frafalt.

Ifølge politiet bodde ikke barnas foreldre sammen.

– Sterkt preget

Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld.

Bistandsadvokat, Henning Bjercke, for barnas far sier at hans klient er sterkt preget og dypt fortvilet. Foto: Anne Sofie Mengaaen/ TV 2

Bistandsadvokat, Henning Bjercke, for barnas far sier at hans klient er glad for at etterforskningen går videre og at politiet har fått øynene opp for at hans klient ikke har noe med saken å gjøre.

– Barnas far er sterkt preget og dypt fortvilet over situasjonen. Han har det forferdelig tungt. Han har en krisesituasjon nå, sier Bjercke til TV 2.

Barnas far blir ivaretatt av familien.

– Det er et apparat rundt han som vil steppe inn ved eventuelt behov, sier Bjercke.

Mor ikke avhørt

Foreløpig har ikke politiet ønsket å opplyse om barnas dødsårsak.

- Vi er tidlig i etterforskningen i saken og jeg kan ikke gå ut med mer informasjon i saken, sier Sharma-Sundheim.

Den siktede moren er innlagt på Ullevål sykehus med kritiske skader, men er utenfor livsfare.

– Det har ikke latt seg gjøre per nå å avhøre moren, på grunn av hennes helsetilstand, sier politiadvokaten.

– En veldig stor tragedie

Den siktede kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier at dette er en veldig stor tragedie.

– Dette er veldig vanskelig for mange mennesker, sier Lærum til TV 2.

– Har du snakket med klienten din?

– Nei, jeg er i en situasjon hvor jeg forsøker det nå, sier forsvareren.

– Hvordan stiller hun seg til siktelsen?

– Jeg må snakke med henne først, før jeg kan svare på det, sier Lærum.

– Er det planlagt noe fengslingsmøte?

– Nei, ikke akkurat nå, sier kvinnens forsvarer.