Kvinne funnet død i vannet i Harstad

Det var like over klokken 13 at politiet i Troms meldte på Twitter at de var på vei til Harstad havn, etter at noen skal ha observert en person i vannet.

Like før klokken 13.30 melder politiet at personen er tatt opp på land, og bekreftet omkommet.

Personen er tatt opp på land og bekreftet død av lege. Det er en kvinne. Omstendighetene er ukjent. Foreløpig ukjent identitet. Politiet starter undersøkelsessak. — Troms politidistrikt (@polititroms) July 20, 2020

Ikke identifisert

Det er snakk om en kvinne som er funnet død.

– Omstendighetene er ukjent. Identitet foreløpig ukjent, skriver politiet.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak.

– Vi har fremdeles ikke identifisert kvinnen. VI har heller ikke kommet lenger i undersøkelsene for hva som har skjedd. Det skal vi undersøke utover dagen, sier Karl Erik Thomassen til TV 2 klokken 14:30.

Mellom 40 og 60 år

Kvinnen ble hentet opp av vannet og erklært død av lege på stedet.

Kvinnen er anslagsvis mellom 40 og 60 år. Identiteten er foreløpig ukjent.

Det er foreløpig anslått at kvinnen ikke har ligget i vannet over lengre tid.

Politiet jobber nå med å gjøre undersøkelser i saken.